Nad úklidem sněhu se rozpoutaly diskuze

Jičín – „Snad nejhorší je to se sněhem v Jičíně. Samotný průjezd města je dramatický, a to nemluvím o namrzlých ulicích a nebezpečných chodnících třeba u Pošty," zlobila se kamarádka, která přijela do pohádkového města. A nebyla sama. Lidem došla trpělivost a stížnosti na údržbu ulici jsme zaznamenali i na facebooku našeho Deníku.

Eliška Kolocová píše: Milé Technické služby Jičín, běžte se vycpat. Bohužel, nevlastním kočár se sáněmi, abych se dostala se synem k lékaři. Neprůjezdné chodníky v centru města jsou úžasné. Aby mi starý pán o holi pomáhal s přenesením kočárku, to by člověk plakal…" Leoš Javůrek uvedl: Mráz nemráz, to silničáře nijak neomlouvá, že v Jičíně není vyhrnutá snad jediná silnice. Je hrozné, po čem se přes město jezdí, a to po hlavních silnicích! Že solí, je zcela k ničemu, když hodně mrzne."

Vybavení TS

Čtyři traktory s radlicí, 2 Multicary MC26 s radlicí a posypem, 3 malotraktory s radlicí a posypem, 1 velký sypač na nákladním automobilu zn. Man.

„Jezdím po celém kraji, ale horší město co se týče sněhu než Jičín nikde není," rozčiluje se Radka Šepsová.

Lidé v ulicích města měli rozlišné názory. „Víte, i zaměstnanci v technických mají pouze dvě ruce. Já myslím, že si vedou dobře," řekl nám pan František na Husově ulici, kde včera doslova „kmitala" technika.



O kousek dál jsme potkali maminku s kočárkem a dvěma dětmi. „Včera to bylo hrozné, i když chápu, že údržba je náročná. Tlačit kočár přes město, to je opravdu hrůza. Jinak jsem ale chtěla naopak pochválit údržbu od školy na Husově ulici k mateřské škole ve Fügnerově ulici," hodnotí úklid Michaela Pribišová.

„Chodníky jsou neudržované, technika na to určitě je," zlobí se paní Alena z Holovous, která se prosmekávala od autobusového nádraží k poliklinice. „Tady je silnice opravdu neudržovaná, parkoviště plné sněhu, lidé nám najíždějí až do vitríny, podívejte sama," stěžuje si Renata Ciesarová.



I místostarosta Jan Jiřička přiznává, že na radnici dorazilo několik negativních podnětů co se týče zimní údržby. Šlo především o druhosledné ulice. „Na podněty občanů jsme okamžitě reagovali," říká místostarosta s tím, že 14 pracovníků uklízí město v prodloužených směnách, na úklid vyráží i v noci.



„Stav jičínských ulic odráží možnosti technických služeb, a to co do vybavení, tak personální. Lidé dělají maximum," míní Jiřička. Stejného názoru je i ředitel TS Čeněk Strašík. „Děláme na hranici svých možností. Včera jsme se zaměřili na Husovu a Havlíčkovou ulici. Někde musíme sníh i odvážet," konstatuje Strašík.