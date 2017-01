Na Jičínsku napadlo více než dvacet centimetrů sněhu

Jičínsko – Sněhová peřina se roztrhla nad regionem už včera večer, kdy se přihnala sněhová vánice. Po celou noc pak hustě sněžilo a místy napadlo více jak 20 centimetrů sněhu.

Silničáři bojovali s přídělem sněhu po celou noc, k tomu foukal silný vítr, který v mnohých místech vytvářel sněhové návěje.

Všechny autobusy zatím mají zpoždění od dvaceti do sedmdesáti minut. „Mezi Hradcem a Jičínem budou linky nabírat zpoždění po celý den, řidiči s tím musí počítat," upozorňuje autobusový dispečer Milan Mach.

Některé autobusy nedojely jako ranní linka z Jičína do Lázní Bělohradu. „Autobus zůstal viset před Lužany kvůli dvěma kamionům, které vyjely mimo vozovku. Úsek byl do deseti hodin neprůjezdný, linka se nám po desáté hodině vrátila zpět do Jičína. Do Mlázovic a Bělohradu nedojedla, děti nešly do školy," říká k další šlamastice Mach, podle kterého jsou problémy na všech linkách.

Aktuálně je na Jičínsku uzavřeno několik úseků komunikací

Od rána je kvůli návějím na vozovce neprůjezdná silnice mezi Popovicemi a Vitíněvsí, kde už ve 2.42 uvízl kamion.

Dvacet automobilů se ráno nedostalo z Nové a Staré Paky na Brdo pod Kumburkem, úsek je stále částečně uzavřen.

Neprůjezdná je také vozovka z Bartoušova do Ketně.