Na hostince, které byly v centru společenského dění, zbyly jen vzpomínky

Hořice - Při procházce městem si všimnete prázdných výloh s nabídkou k pronájmu. Pokud nejste zdejší a míříte do restaurace, kterou jste navštívili před lety, možná za kliku budete brát zbytečně.

HOSPODA BATALION, místo setkávání hořických studentů, mladých umělců a hudebníků, je na prodej.Foto: DENÍK/Veronika Peclinovská

„V souvislosti s elektronickou evidencí tržeb skončily dvě menší prodejny, večerky. Ale je smutné, že v průběhu času zanikly klasické hospody, které v Hořicích byly i přes sto let. Například Hotel Beránek, Bystřice, Borek nebo studentská hospoda Batalion,“ říká místostarosta Hořic a architekt Martin Pour. Jako možné důvody uvádí úbytek studentů či zpřísnění hygieny.

STUDENTSKÁ HOSPODA

Oslovení místní obyvatelé se domnívají, že EET bylo jen poslední kapkou, proč s novým rokem Batalion skončil. Za vším jsou také ekonomické problímy. „Je mi sedmdesát a v Batalionu jsme se scházeli všichni. Šutráci, textilka i obchodka. Hráli jsme taky divadlo,“ vzpomíná paní Stáňa. „V Baťáku se střídali majitelé. Nejhorší to bylo, když se tu hrály automaty. Nejraději vzpomínáme na dobu, když to měli Houžvičkovi. To připomíná i pamětní deska, kterou vyrobili místní sochaři,“ upozorňuje Kamila.

SLAVNÉ HOTELY

Hotel Beránek, rohová budova pod náměstím, byl na začátku dvacátého století navštěvován význačnými politickými i kulturními osobnostmi. O místních slavných hostincích se dočteme v knize Hořice odedávna do dneška autorů Oldřišky Tomíčkové a Václava Bukače.

„Scházela se tu honorace. S rodiči jsme do Beránka chodívali na oběd a taky tančit,“ uvádí paní Alžběta Malá.

Hotely Beránek a Bystřice sdílejí podobný osud. Po dobách slávy a prosperity přišly časy, kdy se staly hostinci čtvrté kategorie. Do dříve honosných prostor se na čas nastěhovaly hrací automaty. Nyní v nich vietnamští obchodníci provozují svoje prodejny.

PRÁZDNÉ VÝLOHY

Prostor, kde fungovala restaurace Labyrint, je také několik měsíců prázdný. Ani zde nebyly novinky dané zákonem hlavním důvodem k ukončení činnosti.

„Nevím o podniku, co by zavíral se zákazem kouření. Na to je ještě brzy, jsou otevřené zahrádky. Rozhodne spíš zima,“ míní majitel kavárny na náměstí.

Povinnost zřídit elektronickou pokladnu se v Hořicích dotkla především malých prodejen. „Kromě večerek zavřela ještě drogerie, obchod naproti kinu. Moje kamarádka skončila s prodejem dárkových předmětů, tak jí to teď prodávám tady,“ říká majitelka místní vinárny.

„Všechno se pomalu mění. Kdy jste viděla třeba desetičlennou partu mladých lidí, že by si šli společně posedět? Schází se mladí ještě vůbec venku nebo jen na sociálních sítích? Pak nemají být hospody prázdné,“ sděluje svůj pohled muž, který před třemi lety provozoval hospodu na Jičínsku.

Zajímavá historie



Hotel Bystřice býval kdysi dokonce slavnější než Beránek. Podle pověsti prý v hostinci obědval sám císař Josef II. při svých cestách z Terezína do Hradce Králové a Josefova. Hostinec se od nepaměti dědil v rodině Dobšově a posledním majitelem byl Josef Saal, jehož manželka byla rozená Dobšová. Po válce hotel přešel, stejně jako Beránek, pod n. p. Restaurace a jídelny.