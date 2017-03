Myslivna se snad dočká záchrany

Jičínsko - Objekt myslivny pod Humprechtem snad bude zachráněn. Kulturní památka, která se dá považovat za ostudu města, už dlouhé roky chátrá a její stav se dá označit za havarijní. Teď ale svitla naděje.

Ze zámku Humprecht. Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

„Abychom zabránili dalšímu postupu devastace a zároveň objekt zabezpečili, budeme muset investovat několik set tisíc korun. Šlo by zatím jen o statické podchycení popraskaných konstrukcí. Doufáme, že se nám na opravu podaří získat dotaci z ORP Jičín, který na podobné akce získal z ministerstva kultury přes dva miliony korun," pevně věří starosta Lubor Jenček a dodává, že finance, jež má Jičín k dispozici, budou rozděleny zhruba mezi deset žadatelů v jeho působnosti.

Z chystané rekonstrukce myslivny má velkou radost kastelánka Humprechtu Dagmar Faměrová, která o ní mluví jako o splněném snu. „Už mám strach, aby se to stihlo dříve než objekt spadne. Ten stav je skutečně velmi špatný. Přitom se jedná o historický skvost. Nedávno byl dokončen stavebně historický průzkum jak myslivny, tak zámku, a ukázalo se, že myslivna má historických prvků více jak Humprecht," upozorňuje kastelánka a dodává, že o této skutečnosti se ví už dlouho. „Je to i tím, že se tam bydlelo, tak to tam bylo i udržované. Například se tam nachází krásné empírové dveře z konce 18. století. Problém je, že se už dlouhá léta do objektu neinvestovalo a tím došlo ke stavu, v jakém je teď. Jsem ale nesmírně vděčná, že si její záchranu vzal pan starosta k srdci a opravdu se pro ni snaží udělat maximum. Dělníci by snad měli nastoupit v nejbližší době. Skutečně si ale oddychnu, až tam budou," říká Faměrová, která si je zároveň vědoma, že oprava myslivny je běh na dlouhou trať, jelikož je toho potřeba udělat opravdu hodně. Pokud by se myslivnu podařilo zachránit, Sobotka by získala další chloubu.