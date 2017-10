Mrazy dorazily letos, peníze doputují příští rok

Jičínsko - Ovocnáři a lesní školkaři získají od státu celkem 208 milionů korun jako náhradu za úrodu, kterou zničily dubnové a květnové mrazy. O peníze však mohou pěstitelé žádat až v příštím roce.

Ilustrační foto.Foto: Deník

„Je to sice pozdě, ale budeme si muset nějak poradit,“ říká soukromý pěstitel ovoce Petr Kareš z Ostroměře.

Svoji zkušenost s mrazy už má, v roce 2011 mu zničily 90 procent úrody. Tehdy mu ovšem stát neposkytl žádné kompenzace.

„Úředníci mně řekli, že si musím poradit sám a ať pěstuji třeba něco jiného,“ vzpomíná Kareš, který i přes finanční problémy ovocnářství nevzdal. Nyní pěstuje meruňky a švestky na celkem 12 hektarech, na dvaceti hektarech jabloně a třešně. Tyto dvě komodity jsou letos nejvíc ztrátové, na jaře pomrzly z osmdesáti procent. Odhadem přišel Petr Kareš o 1,5 milionu.

POMOC

Podle zářijového rozhodnutí vlády budou mít na kompenzaci nárok ovocnáři a lesní školkaři, kteří utrpěli ztráty převyšující 30 % obvyklých tržeb v porovnání s průměrem předcházejících tří let nebo za průměr posledních pěti let, do kterých se ale nezapočítá nejvyšší a nejnižší roční produkce.

Na základě požadavku Ovocnářské unie ČR bude pro ovocnáře připravena i zjednodušující varianta k dotačním podprogramům v režimu de minimis.

„Zkusím se tím prokousat, když to nepůjde, vyzkouším režim de minimis,“ říká Kareš, člověk, který spoléhá sám na sebe.

Martin Ludvík z Ovocnářské unie ČR upozorňuje, že proti mrazu se pěstitelé nemohou pojistit, proto je jim určena pomoc státu. Prostředky by měly být dostačující, protože ambicí tohoto programu není krýt všechny škody.

„Jsou zde přísná kritéria, daná rámcem, schváleným Evropskou unií. Takže pěstitelům stát uhradí škodu ve výši 30 až 40 procent. Jde o to, aby výrobci přežili do příštího roku, obstáli svým závazkům a nemuseli omezovat výrobu a propouštět zaměstnance,“ míní Ludvík.

Na rozdíl od loňského roku je podle Ludvíka letos upřednostněn zjednodušený režim pro menší pěstitelé, kteří by se měli administrativně dostat k této pomoci bez toho, aby kopírovali jednotlivé faktury a celé účetnictví za pět let.

Ovocnáři mají podle vyjádření Ludvíka o dotaci zájem. „Jednání o pomoci vedeme, ale v této chvíli je na všechno ještě brzo, protože vláda rozhodla, že konkretní odškodnění včetně příjmu žádosti se bude řešit až v příštím roce,“ pokračuje Ludvík.

„Nyní je potřeba dokončit sklizeň, abychom mohli vyčíslit přesné ztráty. Do konce roku by mělo ministerstvo připravit přesná pravidla k rozhodnutí vlády s tím, že příjem žádostí bude začátkem příštího roku,“ potvrdil šéf unie.