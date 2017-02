Modernizace stájí v Hořicích je více než potřebná

Hořice - Hořická střední škola, která se mimo jiného zaměřuje na zemědělství, plánuje modernizaci cvičných stájí za sto miliónů.

Ilustrační foto.Foto: Jan Horák

Zdejší gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola by se mohla dočkat potřebné rekonstrukce cvičných stájí, které slouží především žákům agropodnikání. Proto vedení podalo žádost o dotaci z programu IROP. O tom, že modernizace je opravdu nutná, svědčí i vyjádření z vedení Královéhradeckého kraje, které školu spravuje.

„Pokud by měl být provoz školního statku zachován, je jeho modernizace naprosto nezbytná. Objekt pochází ze šedesátých let minulého století a za dobu své existence neprošel žádnou rekonstrukcí, takže jeho současný stav je tristní," upozorňuje náměstkyně hejtmana zodpovědná za školství Martina Berdychová a zároveň poukazuje, že se jedná o jediný školní statek v celém kraji. Realizace projektu přitom bude finančně nákladná.

„Předpokládané náklady se pohybují v částce okolo sta miliónů korun. Věříme ale, že v případě realizace se nám je podaří v rámci výběrového řízení na dodavatele snížit," doufá náměstkyně.

O žádosti o dotaci má být rozhodnuto v průběhu května, nejdéle v srpnu pak škola obdrží rozhodnutí o přidělení dotace. Pokud bude kladné, stavební práce budou zahájeny ještě v tomto roce, nejdříve však na podzim. „Nejpozdější termín je začátek roku 2018. Doba realizace je odhadována na devět měsíců, jelikož dotační projekt musí být podle podmínek IROP ukončen do posledního prosince příštího roku," seznamuje s podmínkami Berdychová.

MODERNÍ TECHNOLOGIE

V případě úspěchu se stáje dočkají několika novinek. „Modernizace zahrnuje stavební úpravy a pořízení nového vybavení. Stávající objekty mají být rekonstruovány a doplněny přístavbou, v níž se bude nacházet odborná učebna a zázemí. Má dojít k rozšíření dvou stájí, což mimo jiného umožní ustájení skotu v souladu s podmínkami welfare, tedy programu na ochranu proti týrání zvířat. U všech tří rekonstruovaných objektů se počítá s opravou střechy," objasňuje Berdychová a dodává, že stáje budou vybaveny moderní technologií pro pro dojnice a mladý skot. Rovněž dojde k vybavení odborné učebny a projekt počítá i s revitalizací okolní zeleně, instalací dvanácti laviček a pokrytí prostoru internetem.

ABSOLVENTI NAJDOU UPLATNĚNÍ SNADNO

O obor agropodnikání je podle vyjádření z kraje na rozdíl od jiných oborů na této střední škole relativně stabilní zájem. Absolventi najdou uplatnění poměrně snadno a i podniky o ně mají nemalý zájem, bohužel řada čerstvých maturantů má ale jiné preference. Modernizace cvičné stáje by studium podstatně zatraktivnila. „Absolventi by byli lépe připraveni na práci v moderních zemědělských provozech," říká náměstkyně hejtmana.

Pokud by projekt byl úspěšný a statek se podařilo zmodernizovat, pro výuku by ho využívalo zhruba devadesát čtyři studentů školy, ale sloužil by i dalším zájemcům.

„Statek by využívali také žáci spolupracujících škol nebo zemědělští technici pro získání osvědčení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin prvního až třetího stupně. Rovněž by mohl sloužit zemědělcům při kurzu pro výkon obecných zemědělských činností, studentům vyšší odborné školy a dalším," uvádí příklady využití zástupce ředitele školy Jaroslav Kostelníček a dodává, že obor agropodnikání má nyní devadesát tři žáků. (tz)