Mléčné výrobky nejsou podle pamlskové vyhlášky zdravé. Projekt je v ohrožení

Jičínsko - Kvůli pamlskové vyhlášce možná zmizí ze škol i mléčné výrobky.

Školní bufet. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Burda

Se začátkem nového roku začala na školách s povinnou docházkou platit takzvaná pamlsková vyhláška, která přísně stanovuje podmínky složení potravin včetně nápojů, jež smí být v nabídce školních bufetů a automatů. Jak se za pár měsíců fungování ukázalo, nařízení má mnoho nedostatků. Jedním z nich je i hrozba zrušení evropského projektu Mléko do škol. Výrobky, které jsou v jeho rámci nabízeny a na než přispívá stát, totiž nesplňují striktní požadavky vyhlášky. Program má výjimku jen do konce školního roku. Co s ním bude dál, si zatím nikdo netroufá odhadovat. Jednou z variant je, že by neslazené mléčné výrobky děti mohly dostávat zdarma.

Nesmysl, shodují se ředitelé škol. „Mezi dětmi o jogurty a ochucená mléka zájem je, i když nemůžu říct, že by nějak výrazně stoupal. Každopádně, podle mě neslazené výrobky žáci chtít nebudou. I teď jich bereme minimum," kroutí hlavou ředitelka Základní školy Miletín Jana Velichová a rovněž upozorňuje, že i když vyhláška funguje už čtyři měsíce, na stravovacích zvyklostech dětí se nic nezměnilo. „Malí mlsouni si sladkosti kupují při cestě do školy. Takže opravdu v nařízení nevidím smysl. Osvěta by měla začít v rodině," zdůrazňuje ředitelka. Totožný pohled na věc má i ředitel hořické základní školy Kamil Vávra. „Mezi žáky je o mléčné výrobky velký zájem, tedy především o ty ochucené. A rodiče jsou rádi, že si je ve škole děti mohou koupit. Ale bílý jogurt nebo obyčejné mléko, byť zadarmo, chtít určitě nebudou. Nechápu, proč měnit něco, co tady dlouhá léta funguje," říká nechápavě pedagog.

Trochu jiný názor na mléčné výrobky ve školách má ředitel té bělohradské, Jaroslav Jirásko. „Ochucené mléko a jogurty nemají nic společného se zdravou výživou, takže když už pamlskovou vyhlášku, tak se vším všudy. Klidně bych jejich prodej ukončil," konstatuje Jaroslav Jirásko.