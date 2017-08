Mladý fotbalista bojuje s rakovinou krve

Jičínsko - Třináctiletý Matěj Kučera z Miletína je od útlého věku nadšeným fotbalistou. Stejně jako jiným sportovcům se mu čas od času na těle objevila modřina nebo si po tréninku šel lehnout. Podobně tomu bylo také loni na začátku října, necítil se dobře.

Jan Kučera se rozhodl pomoci svému synovi na vlastní pěst a dal do pohybu kampaň, která oslovuje nejen fotbalisty z celé republiky. Výzva apeluje na lidi do pětatřiceti let, aby se rozhodli darovat krev a zapsali se do registru dárců kostní dřeně.Foto: Archiv

Otec vzal Matěje k lékařce do Hořic, která si u něho všimla zvětšené sleziny a odebrala mu krev. Následně se otevřela nová kapitola Matějova života, která vyzvala nadějného sportovce k boji s chronickou myeloidní leukémií. „Byl to pro nás neskutečný šok,“ říká otec Matěje Jan Kučera, když vzpomíná na chvíli, kdy se dozvěděl synovu diagnózu. Onemocnění krve bylo ale u Matěje podchyceno v samém začátku. Okamžitě byl odeslán do královéhradecké nemocnice a následně do pražského Motola. První dva měsíce strávil doma, nemohl chodit do školy a s veškerou fyzickou aktivitou se musel rozloučit. „Když se vrátil mezi spolužáky, pookřál,“ říká Jan Kučera, který má Matěje ve své péči. I když zameškal přes pět set hodin, tak šestou třídu zvládl dokončit.

Matěj si čas od času nazuje kopačky, zakope si na bránu, ale je si vědom toho, že se nesmí přetěžovat. Díky léčbě je jeho stav stabilizovaný, i když se onemocnění nepopiratelně odráží na každodenním životě. Vyléčit ho může jedině transplantace kostní dřeně. „Je důležité, aby zvládal školu a byl v pohodě. Neměl by být ve stresu,“ uvádí otec, kterého žene dopředu vidina dne, kdy bude Matěj zase stoprocentně zdravý.

