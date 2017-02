Miloš Zeman příští týden okusí novopacký pěnivý mok

Nová Paka – Prezident republiky Miloš Zeman navštíví v příštím týdnu Královéhradecko. Postupně zavítá do obce Rudník, do Jaroměře, Červeného Kostelce a v pátek míří do Nové Paky.

dnes 05:06 SDÍLEJ:

Miloš Zeman v DomažlicíchFoto: DENÍK/Stanislav Šebek

Ve městě bláznů, jak se nelichotivě Packým přezdívá kvůli „bláznivé" vodě, která tu tryská z kašny, se Miloš Zeman nejdříve přivítá v prostorách Střední školy gastronomie a služeb s představiteli města. „Pozvali jsme také zastupitele, vedoucí našich organizačních složek a šéfy vybraných firem," uvedl místostarosta Milan Pospíšil, který setkání ve škole zajišťuje. Napilno mají pracovníci Technických služeb, z centra Nové Paky musí okamžitě zmizet sněhové bariéry. „Včera jsme centrum dočistili za pomocí traktorů a nakladače," hlásil ředitel TS Jiří Bičiště.



Prezident se setká s občany města na Masarykově náměstí ve 12.40. Tady budou mít místní prostor k diskuzi.

Pačtí si pro prezidenta chystají prezent z místního pivovaru, který bude originálně vyexpedován. „Vzorky několika značek piva uložíme do speciální dřevěné basičky, kterou vyrobí i s emblémy mladí truhláři ze zdejší střední školy," prozrazuje Pospíšil jeden z darů. Novou Paku by měl prezidentovi připomínat i darovaný achát z místních nalezišť.

Autor: Iva Kovářová