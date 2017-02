Miletínští mají možnost zadarmo získat domácí kompostér

Miletín – Město společně s lázeňskými mikroregiony se rozhodlo zapojit do projektu, jehož cílem je snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu, ale také ochrana životního prostředí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

Občané i majitelé rekreačních objektů tak mají možnost zažádat o vypůjčení domácího kompostéru na dobu pěti let, který po uplynutí této doby přejde do jejich vlastnictví, a to zcela zdarma.

Součástí žádosti je dotazník, který si lidé mohou vyzvednout v infocentru Mateřídouška nebo si jej stáhnout na webových stránkách města. Ten je pak nutné nejpozději do 17. února odevzdat na městském úřadě, aby mohla být včas podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí.