Milan Jebavý: Za volantem přemýšlím i za druhé

Jičínsko – Sedmačtyřicetiletý řidič Milan Jebavý usedá za volant autobusu už osmnáct let. Pro něho je letošní zima jako každá druhá, i když přiznává, že vždy se objeví nějaké to extempore jako v těchto dnech.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

„První spoj jsem jel ve středu v půl páté. Když jsem viděl, jaké je venku počasí, tak jsem si řekl: Pražáci nejezdí a je tam centimetr sněhu. My máme deset, tak to zkusím," vypráví sympatický autobusák, na kterého čekaly náročné trasy, a to z Jičína do Lomnice, Semil a zpět, pak se vydal směrem na Liberec a večer znovu do Lomnice. Tam ovšem nedojel.

„Bradlečák byl jedna skluzavka, silnice byla naprosto nesjízdná, proto byl spoj zrušen," dělí se s námi o své adrenalínové zážitky.



Nejhorší byl prý úsek při dopolední jízdě do Semil, nad Ploučnicí opravdu projížděl bílou tmou, na více místech se pak potýkal se sněhovými jazyky a závějemi. „Když to nešlo dál, museli jsme čekat na silničáře. Ale pomalu se dalo projet, takže jsem jízdu po celý den zvládl. Ale byli kolegové, kteří se při vyhýbání dostali do závěje, a pak museli čekat na vytažení."

Méně zkušeným řidičům radí, aby raději v tomto počasí nevyjížděli. Ostatní by měli dodržovat jasné zásady, a to prudce nebrzdit, nepřidávat nečekaně plyn a netrhat volantem. Důležité je také dodržovat nejméně dvacetimetrový odstup mezi vozidly.



„A také být v klidu a přemýšlet za toho druhého, předvídat!" doporučuje všem Milan Jebavý.