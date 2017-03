MDŽ. Slavit nebo neslavit?

Jičínsko - Dnes si připomínáme Mezinárodní den žen, který byl v minulosti opěvován, poté zavržen a dnes se oslavy těší návratu, tak jako například v obci Bačalky.

Mezinárodní den žen. Ilustrační fotografie.Foto: archiv

„Oslavily jsme MDŽ v sobotu. Je to spíš takové předjarní posezení, i když samozřejmě nechybí kytička a vystoupení dětí. Pro starší je to milé osvěžení všedních dní, pro nás ostatní příležitost si popovídat. A vůbec nám nevadí, že porušujeme genderovou paritu. Jako členky bačalského kávového spolku oslavíme dnešní svátek společnou návštěvou jičínského divadla a potom se někam posadíme na skleničku," prozradila nám pojetí MDŽ v Bačalkách starostka obce Pavlína Kaprasová.

Starosta Miletína Miroslav Nosek není MDŽ nakloněn. „Bohužel, za komunistů se tento svátek zvrhl v ideologickou zástěrku a postupem času se to přeměnilo pouze na důvod se pořádně opít, a to nejlépe v pracovní době. Nyní se z MDŽ stává komerční svátek, podobně jako svátek zamilovaných sv. Valentýn. Jestli má někdo někoho rád nebo si někoho váží, nepotřebuje na to oficiální svátek. Vyjádřit někomu opravdové sympatie a lásku můžete učinit kdykoliv v roce a způsobem, jaký si sám zvolíte. Jako dospělí jsem moc komunistických oslav svátku neprožil a jsem tomu rád."