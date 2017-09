Max, suchá jehla a galerie? Inspirace pro tvorbu přímo před nosem

Hořice – Kdy jste naposledy navštívili galerii? Pokud ještě pátráte v paměti, tak vězte, galerie nemusí být pouze sváteční a výjimečná záležitost. Galerie je totiž jako vaše starší kamarádka, od které se toho můžete mnohé naučit. Nejen o umění, ale také o sobě samých.

Během čtyř dní se v Galerii plastik vystřídalo téměř tři sta dětí z hořických základních i uměleckých škol. Se zaujetím si v inspirativním prostředí vyzkoušely grafické techniky. Při workshopech vznikaly nápadité tiskové matrice pro suchou jehlu. Předkreslený návrh bylo nutné do destičky vyrýt. Najít přiměřenou sílu, která zanechá otisk i těch nejjemnějších linek, byl obzvlášť pro začátečníky chvílemi zapeklitý úkol.



Výsledkem desítek minut soustředěného počínání byly autorské grafické listy. Max Švabinský, klasik českého umění, na mladé kreativce dohlížel skrze svá díla, která jsou v galerii instalována do 1. října. Praktické rady dostávali mladí umělci a umělkyně od zkušených lektorek. „Mám velikou radost, jak skvěle to dopadlo. Chystáme další zajímavé události,“ říká s úsměvem vedoucí místní galerie Jana Cermanová.



Věk ani zkušenosti nehrály roli. O víkendu byly obsazeny všechna připravená místa pro zájemce a zájemkyně z řad veřejnosti. Příjemná atmosféra tří hodinového tvůrčího setkání dala vzniknout dalším autorským grafikám. Na střechu galerie bubnoval déšť, zatímco uvnitř bylo sucho a hezky. Pusťte si umění blíž k tělu a můžete během sychravého podzimu zažít obdobně příjemné chvíle.