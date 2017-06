Mateřská škola slavila padesátiny

Jičín - Pátrat, od čeho byl před padesáti lety odvozen název Mateřské školy Máj, bylo náročné.

Školka byla podniková a provozoval ji bývalý Agrostroj. Pojmenování bylo zřejmě odvozeno od měsíce května, ve kterém se před padesáti lety v roce 1967 otevírala.

Zpočátku fungovala jako jesle a školka a mezi prvními učitelkami tu působila například Věra Frýbová a Miluše Šoltysová. Dnes je tu ředitelkou Lenka Černá, která si pochvaluje zmodernizovaný interiér i exteriér budov a poukazuje na z prádelny zřízenou minitělocvičnu. Zařízení prošlo celkovou renovací v roce 2015 a 2016, škola před třemi roky získala i další část zahrady, kde dnes děti pečují o stromky a zeleninu.

Na oslavy padesátin přišla více jak dvacítka bývalých pracovnic, kterých se tu podle dochovaných záznamů vystřídalo více jak osmdesát. Zařízení vládly ženy, trvale tu nepůsobil žádný učitel, jen školníci a domovníci. „Já nastoupila do jeslí s paní Paříkovou, to byla taková máma," vzpomíná na své začátky Miluše Šoltysová, která ještě pečovala o miminka v šestinedělí. Později se hranice posunula na tři měsíce," vypráví a dcera Minka podotýká, že ona byla mezi prvními absolventy školky. „Ještě se pamatuji, jak maminka přebírala děti, které většinou seděly v postýlce s vystrčenýma nožičkama, jak je nosily, přebalovaly, bylo to fyzicky i psychicky náročné," vnímá dnes práci své maminky.

„No, prvního máje to nebylo, asi osmého," pátrá v paměti po zahájení provozu Věra Frýbová, která nastoupila jako učitelka do nové školky v květnu 1967. „Bylo to nádherné, prožila jsem zde dvaadvacet krásných let," zasnila se při pohledu do minulosti žena, která přikládá velkou váhu výchově dětí v rodině. Ředitelka Lenka Černá má nakonec jen jednu připomínku. „Jsme spokojeny, zřizovatel nám vychází vstříc, jen bych si přála, aby ministerstvo školství dokončilo k zákonům i vyhlášky."