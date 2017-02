Lipovou alej v Lázních Bělohradu čeká regenerace

Lázně Bělohrad – Zdejší lipová alej se letos dočká výrazné revitalizace. Ze zhruba sto čtyřiceti stromů se jich více necelá polovina nachází ve velmi špatném stavu a vyžaduje akutní zásah.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Podle projektové dokumentace mělo být letos vykáceno třicet lip, ale nakonec jich bude nutné porazit dvojnásobek.



„Na základě doporučení pracovníků Správy a údržby silnic, kteří nám řekli, že se v aleji nachází mnohem více stromů ve špatném stavu, jsme si nechali zpracovat posudek. Ten jejich slova potvrdil a podle výsledku je nutné pokácet přibližně šedesát lip. Bohužel ani ostatní stromy se nenachází v dobrém stavu," vysvětluje vývoj situace starosta Pavel Šubr.



Jeho slova dokládá i incident z podzimu loňského roku, kdy jeden ze stromů spadl na komunikaci a následně do něj narazil projíždějící řidič. Škoda na vozidle se pohybovala okolo šedesáti tisíc. Starosta nehodu okomentoval slovy, že bylo velké štěstí, že se nikomu nic nestalo a odnesly to jen plechy.



V projektové dokumentaci je počítáno s náhradou třiceti pokácených lip sedmnácti novými. I dalších třicet ale bude za čas nahrazeno a nutné je počítat i s tím, že dojde k prořezu zbylých asi sedmdesáti špatných stromů. „Nyní probíhá jednání s krajem ohledně financování. Silnice vedle aleje totiž patří kraji. Na podzim po dokončení prací bude na kraj převeden i pozemek, kde se alej nachází, proto bychom byli rádi, kdyby finance na dalších sedmnáct stromů poskytl právě kraj," seznamuje občany s plány Šubr. První odhad ceny prací se pohybuje okolo půl miliónu.



I když v nejbližší době dojde k výsadbě pouze třiceti pěti lip a postupně k obnově celé aleje, Bělohradští nemusí mít strach, že by působila chudě.



„Podle odborníků se nyní lípy nachází až moc blízko u sebe, což může být i jedna z příčin, proč se jejich stav horší. Proto budou mít stromy mezi sebou větší vzdálenost a také budou umístěny i dál od silnice," ujišťuje první muž radnice.



Zahájení prací je naplánováno na poslední březnový týden.

První část, tedy vykácení šedesáti stromů a výsadbu sedmnácti nových, financuje Správa a údržba silnic.