Lékařská pohotovost má končit, lékaři říkají: Ne!

Nová Paka – Zrušit lékařskou pohotovost ve městě hodlá Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a Oblastní nemocnice v Jičíně.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Pohotovost v Jiráskově ulici má údajně nedostatečné vybavení, personální problémy, vysoké náklady na provoz.

Podle plánu měla být uzavřena 31. prosince. Packá radnice tento krok o tři měsíce oddálila.

„Chceme mít na stole výkaz ošetřených případů, přehled, kolik pacientů službu využívá, zkrátka veškeré podklady," říká k záměru jičínského špitálu starosta Josef Cogan, který počítá s tím, že se v lednu sejde s představiteli nemocnice i „pohotovostními" lékaři.



„Pro nás bylo vždycky prioritou zřízení rychlé záchranné služby, což se podařilo. Už ale před osmi lety kraj uvažoval o zrušení víkendové pohotovosti," připomíná Cogan.

OBHAJOBA PRACOVIŠTĚ

„Vybavenost máme, máme dostupný i defibrilátor, který mají o patro výš na záchrance. Můžeme také šít," obhajuje službu zdravotní sestra Zdena Kubánková, která slouží zdraví lidu více jak třicet let a rozhodnutí jičínské nemocnice vnímá jako krok k poškození pacientů.

První pomoc

Zdravotnická záchranná služba v Nové Pace disponuje od roku 2011 jednou výjezdovou skupinou, která zajišťuje celou zdejší oblast. Dvoučlenná posádka rychlé zdravotnické pomoci s plně vybaveným sanitním vozidlem zasahuje při akutních problémech, u nejzávaznějších stavů s ní zasahuje i lékař z Jičína či letecká záchranná služba. Sídlo má v domě s pečovatelekou službou v Jiráskově ulici.

*Ve všední zajišťují lékařskou péči obvodní lékaři.

*O víkendech poskytuje pomoc pacientům lékařská pohotovost v Jiráskově ulici.



„Máme i dostatek lékařů. Slouží nám internista, obvoďáci a také chirurgové. Lidé nemusí do Jičína a také tím odlehčíme jičínské ambulanci. Když je potřeba rentgenový snímek, tak samozřejmě pacienta pošleme do nemocnice, ale takhle to funguje na každé pohotovosti," vyvrací personální problémy lékař Josef Lukavec, který je spokojený i s vybaveností ordinace.

„Rušit pohotovost v Nové Pace vnímám jako totální nesmysl," rozčiluje se.

Sestra Kubánková doplňuje, že za loňský rok ošetřili na packé pohotovosti 1095 pacientů, což je podle ní víc jak deset procent obyvatelstva.



„Minulý víkend za námi přijel muž na invalidním vozíku. Byl nešťastný, protože potřeboval akutně vycévkovat. Volal 155 do Hradce, kde mu řekli, že nevědí, zda v Nové Pace pohotovost funguje. Tak to zkusil a přijel. Za deset minut se mohl vrátit domů," popisuje Kubánková jeden z posledních případů. Pokud by byla pohotovost zrušena, musel by si muž přivolat záchranáře, kteří by ho dopravili do Jičína. „Je otázkou, zda by to bylo včas, a s jakými finančními náklady," ptá se Zdena Kubánková. „A není asi správné tvrdit, že lidem vždy pomůže packá záchranka. Ta může být vyjetá mimo město," poukazuje zdravotnice na možné komplikace.



„Připadá mi, že jde jen o ambice náměstka Nového," zlobí se Josef Lukavec a pokračuje: „Nové Pace všechno sebrali, zavřeli nemocnici a nyní chtějí zrušit i pohotovost," kritizuje rozhodnutí chirurg.



O zachování víkendové ambulance by se měla podle Lukavce zasadit nejen radnice, ale svůj názor by měli vyjádřit i místní obyvatelé.



„Poté, co se v Nové Pace zrušila LDN, uzavřela nemocnice a nebylo tu žádné zdravotnické zařízení, jsme vnímali, že město by mělo základní zdravotnické zajištění mít tak jako nedaleké Hořice nebo Nový Bydžov. Proto tu vznikla základna rychlé záchranné služby a aby byl provoz víkendových pohotovostí ekonomičtější, společně také rehabilitace. Samozřejmě, důležitým ukazatelem je vytíženost této služby, neméně důležité je i vyjádření samosprávy," komentuje situaci v Nové Pace bývalá ředitelka jičínské nemocnice Dana Kracíková.

ARGUMENTY

„Novopackou pohotovost využívá jen malý počet pacientů a z hlediska plnohodnotné péče je toto pracoviště po technické i personální stránce dlouhodobě problematické," tvrdí náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Aleš Cabicar. „Zrušení ambulance však v ničem neohrozí místní obyvatele, neboť při život ohrožujících událostech se jim pomoci dostane od zdravotnické záchranné služby, která zde působí již řadu let," ubezpečil Cabicar.



Náměstek ON Jičín Jiří Nový tvrdí, že sloučení novopacké ambulance s jičínskou je nezbytné. „Za neustále rostoucích odborných požadavků není na pracovišti v Nové Pace možné zajistit pacientům odpovídající diagnostické a léčebné možnosti. Jičínská nemocnice má k dispozici nesrovnatelně lepší zázemí."



„Myslím si, že téměř desetitisícová Nová Paka s dosti širokým okruhem působnosti by měla takovouto službu mít bez zbytečných debat. Každá protiargumentace zavání kupčením se zdravím lidí a naznačuje, že je něco v našem zdravotnictví špatně. Všichni občané nemají tu možnost svými prostředky si dostupnost zabezpečit, tento problém musí beze zbytku řešit kraj nebo stát," míní Zdeněk Burkert z Nové Paky.



