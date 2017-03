Legiovlak zaparkoval v Jičíně

Jičín - Město pohádek dostalo tu čest a na svém vlakovém nádraží přivítalo Legiovlak.

LegiovlakFoto: Deník/ Michal Fanta

Legiovlak, projekt Československé obce legionářské, připomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný stát. Souprava historických vagonů, která vznikla za podpory Ministerstva obrany ČR a mnoha dalších institucí, projede do roku 2020 celou Českou republiku a Slovensko. V současnosti se Legiovlak skládá ze třinácti zrekonstruovaných vagonů, jakými se desetitisíce československých legionářů přepravovaly napříč Ruskem v letech 1918–1920. Projekt je zaměřen především na školní mládež.

Hned první den v Jičíně legionáři dostali cenný dárek, a to noviny z února 1918, které přinesla paní Jana z Holína. „Po smrti mé tety jsem dělala pořádek v jejich věcech a úplnou náhodou jsme je tam objevila. A protože mám ráda staré věci, schovala jsem si je," usmívá se paní Jana a dodává, že měla dva výtisky. Právě proto se jeden rozhodla legionářům darovat.

Jak ale říká jeden z legionářů Zdeněk Kubec není dar paní Jany zas až tak neobvyklý. „Lidé nám často něco nosí a my jim jsme za to moc vděční. To, co nám donesou ukládáme zatím do archívu a jednou bychom rádi otevřeli muzeum Československé obce legionářské," představuje budoucí plány.

Legiovlak zůstane na jičínském vlakovém nádraží až do neděle. Jeho expozice je přístupná zdarma každý všední den od 9 do 18 hodin, o víkendu pak od 9 do 19 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem se konají od 13 hodiny a opakují se v pravidelných hodinových intervalech.

První jarní beseda v knihovně

Libošovice - Přijměte pozvání na první jarní besedu, která se koná v sobotu 25. března od 16 hodin v Knihovně Antonína Bocha v Libošovicích. Známý archeolog PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. , autor řady zajímavých knih, představí svoji poslední knižní novinku Archeologie kraje básníků – archeologie Sobotecka v Českém ráji. Publikaci vydalo Regionální muzeum a galerie v Jičíně v závěru roku 2016.

Při návštěvě venkovské knihovny si můžete zároveň prohlédnout pěknou výstavu s názvem Stromy v grafice a poezii. Galerii Na návsi zdobí grafiky větší i drobné grafické lístky od našich předních výtvarníků. Doplněny jsou verši nebo moudrým povídáním souvisejícím se stromy. Výstavu připravila a na jarní měsíce březen a duben 2017 do Libošovic zapůjčila hradecká sběratelka a ctitelka výtvarného umění paní Marie Rumlarová.

Veřejné školení pro řidiče ve zbrojnici

Nová Paka – Auto–klub v AČR Nová Paka ve spolupráci s autoškolou Vašek Řeháček,Hasiči Nová Paka a silničním výborem města Nová Paka zvou na školení řidičů pro širokou veřejnost, které se koná dnešní čtvrtek 23. března od 16 hodin v budově Hasičské zbrojnice Nová Paka.

Na školení budou probrána tato témata:

– připomenutí a informace k aktuálním dopravním předpisům

– informace o změnách v evidenci vozidel

– nehodovost, dopravní problematika okresu

– dopravní situace a problémy ve městě Nová Paka

Těšíme na setkání v prostorách hasičské zbrojnice a věříme, že školení napomůže dopravní výchově všech řidičů a tím všichni přispějeme ke snížení počtu nehod a úrazů motorovými vozidly.