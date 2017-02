Kvůli sněhu a mrazu ovocnáři nestihnou zimní prořez

Lužany – Každé ráno mají v ruce brousek, aby si naostřily svůj pracovní nástroj – nůžky. Poté se ženy z Lužanské zemědělské akciové společnosti nevrhnou na úpravy kštice zákazníků, ale na koruny ovocných stromů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Právě zimní prořez je nyní jejich hlavní pracovní náplní. Mezi ovocnými stromy tráví každý den, pokud to dovolí počasí. Kvůli čtyřiceticentimetrové sněhové peřině a silným mrazům ale práce nabraly zpoždění.

Vedoucí třináctičlenné pracovní čety Marie Srbová se obává, že ošetření v termínu, tedy optimálně do konce března, rozhodně nezvládnou.



„Jindy zahajujeme prořez už v prosinci. Letos až v polovině ledna. Pokud jsou ale silné mrazy, řezat nemůžeme, stromy by namrzly," vysvětluje Srbová, které by nás už nejraději vyprovodila ze dveří, aby mohla vyrazit do lesa pro tyčkovinu na opravu oplocení. I to je nutné zajistit, aby do sadu neproniklo srnčí a zajíci. „Vždycky jim na zimu ořežeme nějaké větve, aby nám neokusovali stromy. I když máme oplocenky, stejně nám štípou konce větví. A nestojí o staré dříví, chtějí mladé. V nově založeném sadu zase vyháníme zajíce," líčí trampoty pěstitelů Srbová.



Mezi ovocnými dřevinami tráví zdejší zaměstnanci převážnou část roku. Jabloně, hrušky, višně, švestky a rybíz tu pěstují na 133 hektarech.



„Není to jen o tom vyrazit na prořez, ráno si musí chlapi nabrousit řetěz motorové pily, ženy elektrických nůžek, nástroje vyčistit a připravit, poté se jdeme brodit sněhem. Je to opravdu náročné," přibližuje nám sadařskou dřinu Marie Srbová.



Pro ženy je úlevou, že místo klasických nůžek používají elektrické. K téměř kilovému nástroji do ruky ale musí přidat na záda dobitou baterii.



Vedoucí sadů nechce zatím spekulovat nad letošní úrodou, ještě je prý brzy. Zatím je také předčasné hodnotit, jak přezimovali škůdci.

Pokud ovocnáři nestačí provést zimní řez, v červnu a srpnu bude následovat méně hluboký letní řez. „Lavírujeme s myšlenkou, že si sjednáme brigádníky, ale musí jít o lidi, kteří mají k této práci vztah a zvládnou ji," pokračuje Srbová a připomíná, že bez zaškolení to nejde.

Z loňské úrody nabízejí v lužanských skladech ještě zhruba sto tun jablek odrůd Idared, Gloster a Golden Delicious. a k dostání jsou i brambory.