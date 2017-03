Kvůli přepravě kotle budou domácnosti bez proudu

Jičínsko - V pátek musí část obyvatel Jičínska počítat s výpadkem elektrického proudu, a to kvůli nadměrnému nákladu, který se bude stěhovat z Hradce Králové do přístavu v Mělníku.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Na svou více jak 160 kilometrovou trasu vyjede v pátek a do Mělníka by měl dorazit v úterý 21. března kolem poledne. Náklad o délce soupravy 33,6 metrů, šířce 5,8 metrů a celkové výšce 7 metrů bude na mnoha místech potřebovat podjet pod elektrickým vedením. Technici Skupiny ČEZ proto byli požádáni o uvolnění trasy. Kotel o celkové hmotnosti 112 tun a délce 28 metrů začne svoji pouť v pátek ráno v 8 hodin. „V trase transportu budeme provádět demontáž a opětovnou montáž vedení vysokého i nízkého napětí, odpojení a opětovné zapojení elektrické energie. Omezení dodávky nejvíce pocítí obyvatelé Ostroměře, Konecchlumí, Úlibic, Jičíněvse, Kopidlna a části Jičína," uvedla tisková mluvčí Šárka Beránková.

České školství je komplikované

Hořice - Velký zájem vyvolala v úterý odpoledne beseda nejen o školství s Václavem Klausem mladším. Účast byla překvapivě velká a Klaus přes hodinu čelil dotazům jak ze strany učitelů a ředitelů škol, tak laické veřejnosti. V. Klaus dal například najevo nesouhlas s pamlskovou vyhláškou nebo velmi diskutovanou inkluzí. Když se jeden z posluchačů zeptal, co by udělal jako z prvních věcí, kdyby se stal ministrem školství, odpověď byla jednoznačná. Zrušil by pravděpodobně nejen tato podle jeho slov nesmyslná nařízení, ale také mnoho dalších vyhlášek, které školství v České republice akorát zbytečně komplikují.