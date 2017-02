Kuřáci mají od května smůlu, nezapálí si ani v hospodách

Jičínsko – Dlouho diskutovaný, několikrát pozměněný protikuřácký zákon byl schválen senátem a nyní čeká na podpis prezidenta, který už prohlásil, že ho nebude bojkotovat.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Od konce května už si tedy v restauracích ani podobných zařízeních cigaretu nezapálíte. A to ani tu elektronickou.



Mnoho provozovatelů zákon považuje za diskriminační. Podle nich se jedná o nehorázné omezení práv podnikatelů. „V pohostinství pracuji celý život, provozního pak dělám dvacet let, ale to, co se děje teď, jsem nezažil. Ani za komunistů nebylo tolik zákazů. Tak ať cigarety přestanou vyrábět úplně. Stejně si za chvíli nebudeme moc zapálit nikde. Pravděpodobně skončím, za ty nervy mi to nestojí," zlobí se majitel pivnice Batalion Jiří Hnízdo, kterého před časem rozčílilo zavedení elektronické evidence tržeb.

A stejně absurdní zákon přijde i Jiřímu Bakovskému, který v Batalionu pracuje jako číšník. „Jsem nekuřák, ale máme snad demokracii. Tohle je absurdní. Vždyť nám za chvíli zakážou točit pivo do skla, protože to může být nebezpečné a půllitr může být použit jako zbraň," kroutí hlavou číšník.

A s tímto názorem se ztotožňuje i další nekuřák. „Já nekouřím už dvacet pět let, ale jsme snad svobodná společnost, tak se snad můžeme podle toho rozhodovat. Nemůžu tedy jednoznačně říct, jestli souhlasím nebo ne. Každý jsme snad zodpovědný sám za sebe, proč nám má někdo diktovat, co smíme dělat a co ne?" pozastavuje se František Sucharda. A že vláda tímto krokem opět naštvala lidi, dokazují i další názory.

„Každý majitel restaurace by si měl sám rozhodnout, zda bude jeho zařízení kuřácké nebo nekuřácké. Je to vrchol drzosti, něco jim přikazovat. Až čas ukáže, jak to bude dál, já jen vím, že občané, především soukromí podnikatelé v pohostinství, přišli o další svobodu. Nová totalita začíná," rozčiluje se paní Jana a Filip Škadra se přidává:

„Je to šikana svobodného podnikání. Já jako kuřák nemám nejmenší problém s nekuřáckou provozovnou, když si ji tak zařídí sám provozovatel, ale v tomhle případě mi to velmi vadí.