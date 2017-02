Kulturní středisko bude stát 80 milionů. Oprava začne za rok

Nová Paka – Osmdesát milionů korun (bez DPH) bude stát rekonstrukce Městského kulturního střediska, na kterou se packá radnice připravuje několik let.

V novopackém kulturním domě se konají četné akce.Foto: DENÍK/Radmila Šepsová

Od roku 2007 má zpracovaný projekt od architekta Čížka, ten ovšem „předběhla" stavba krytého bazénu. Nyní prochází dokumentace aktualizací a v únoru by měla její konečná podoba spatřit světlo světa.

Současnost MKS

Lidový dům Orlovna v ulici F.F. Procházky byl slavnostně otevřen 30. září 1928. V 50. letech byl přejmenován na JKP ( Jednotný klub pracujících) a poté SKP (Sdružený klub pracujících), nyní MKS. Velký sál má kapacitu 350 míst. Malý sál s barem kapacitu až 100 míst.



Budova z roku 1928 získá novou vizáž, změní se vstup do objektu, zvětší se malý sál, změnou projde původní hlediště a balkon se rozšíří i do boků.



Plánované učebny se zřejmě přestěhují do půdní části. Uvažuje se také o tom, že nová venkovní terasa se prodlouží až na zahradu, odkud bude přístup do komplexu. Horní ochoz by měl sloužit i jako bezbariérový přístup. Současný dvůr se otevře veřejnosti a vznikne zde hlavní vstup do malého sálu. „Podél únikových schodů plánujeme malé hlediště pro děti a dole venkovní scénu," nastiňuje další možnosti místostarosta Milan Pospíšil.



Packé čeká v letošním roce příprava projektu pro stavební povolení a výběr dodavatele. Stavba má být zahájena v I. pololetí roku 2018 a dokončena v roce 2020. Město svůj kulturní stánek modernizuje z vlastních zdrojů. Akce se během stavebních prací přesunou do hotelu Centrál, kina, auly gymnázia a dalších volných prostor.