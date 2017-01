Krátké zprávičky z Jičínska

Jičín – Nájemné v městských bytech a pronajatých městských prostorách se v letošním roce zvyšovat nebude. Rozhodli o tom radní.

Ilustrační foto.Foto: Jan Kaiser

„Rada zamítla zvýšení nájemného a pachtovného o míru inflace za bytové a nebytové prostory ve svém majetku. Průměrná roční míra inflace totiž činila v České republice v roce 2016 jen 0,7 procenta. Zvýšení by tak bylo nepatrné, kdežto administrativa náročná," uvedla tisková mluvčí radnice Magdaléna Doležalová. Od roku 2014 rozhoduje o zvyšování nájemného v Jičíně o míru inflace rada města, zatím ale na změny kvůli nízké inflaci nepřistoupila.

Zastupitelé si polepší

Jičín – Nové měsíční odměny neuvolněným zastupitelům a předsedům výborů a komisí čekají na schválení. Odměny jsou podle novely č. 414/2016 Sb. s účinností od 1. 1. 2017 zvýšeny o čtyři procenta. Od 1. února tak budou členové Rady města brát 2 606 Kč, předsedové výborů a komisí 2 228 Kč a členové zastupitelstva 909 Kč. Jedná se o navýšení maximálně o 100 Kč měsíčně.

Chystá se

Pecka - Mistrovství Pecky v běhu na historických lyžích 2017 se koná v sobotu 4. února. Prezentace závodníků je od 12:30 do 13:00, závod odstartuje v 13:30 a vypsány jsou tři kategorie: muži, ženy, děti. Místní restaurace připraví zabijačkové speciality.

V Jičíně si chrání životní prostředí. Sbírají tuky a olej

Jičín - Obyvatelé města mohou od ledna odevzdávat do speciálních oranžových nádob uzavřené PET lahve s použitým olejem z domácnosti. „Jedná se o další možnost, jak lepším tříděním odpadů chránit životní prostředí. Olej ze smažení a další tuky z kuchyně by totiž rozhodně neměly skončit v komunálním odpadu, natož v kanalizaci," říká Magdalena Doležalová z jičínské radnice. „Tuk slévám do krabičky a pak házím do směsného odpadu. Nemám jinou možnost, jak ho likvidovat," přiznává obyvatelka Nového Města, které se novinka zamlouvá. Zatím bylo v Jičíně rozmístěno pět kontejnerů.