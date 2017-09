Krátí dny a sílí noci, ZIMA má vše ve své moci

Jičín - V sobotu nás v Pohádkovém městě Jičín čekají pravé vánoční svátky i novoroční oslavy.

Již od ranních hodin můžete navštívit velkolepá představení v podobě Malého Mikulášského programu s loutkovým divadélkem Jak Mikuláš berlu ztratil. To je tak, když čert zašantročí Mikulášovi berlu, neboť se mu na pozemský svět nechce. Jak tento příběh dopadne? Podaří se vám přesvědčit čerta, aby berli vrátil a společně s Mikulášem a Andělem nás navštívil v Pohádkovém městě Jičín? V odpoledních hodinách se můžete také zaposlouchat do Pohádek na Vánoce. Zazní pohádkové vyprávění pod vánočními stromečky, čerpající z motivů klasických příběhů s celou řadou koled – začneme čertovsky s čertem Popletou a skončíme s narozením Ježíška a koledou Půjdem spolu do Betléma. A jaké by to byly pravé vánoční koledy bez betlému? Dětský živý betlém si za doprovodu zpěvu známých koled společnými silami postavíme.

Na hlavním pódiu na Valdštejnově náměstí Milan Peroutka se skupinou Perutě roztančí všechny posluchače pop-rocku známými písněmi, jako jsou Sofie, Postavím kolem nás zeď nebo Tudututu. Od 13:30 nás čeká slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „S Rumcajsem za českými tradicemi“ s Petrem Kotvaldem. Následovat bude show Holky z naší školky s Českým rozhlasem Hradec Králové. Nenechte si ujít ani Hudební perličky Pavla Šporcla před koncertem Michala Hrůzy a kapely Hrůzy, která vystoupí s hity Pro Emu, Duše do vesmíru či Zakázané uvolnění.

A na co nesmíme zapomenout? Na vyvrcholení letošního festivalu v podobě novoročních oslav a přivítání nového ro(k)čníku! Na hlavním pódiu Valdštejnova náměstí se tradičně uskuteční slavnostní ceremoniál Zvonec-konec. Členové Pohádkové dětské rady v čele s purkmistryní, jakožto zástupci všech dětí Pohádkového města, vrátí klíče od brány pohádkového města zpět panu starostovi. Pop-rockový koncert Jiřího Macháčka se skupinou MIG 21 roztančí Valdštejnovo náměstí před novoroční(kový)m ohňostrojovým burácením nad městem. Podrobný program dnešního dne lze nalézt na pohádkovém webu www.pohadka.cz.

A na co se můžete těšit v neděli? Na velkolepé finále… Navštíví nás totiž JARO, které uzavře letošní čtvero ročních období a tím i zakončí 27. ročník pohádkového festivalu Jičín – město pohádky.