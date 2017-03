Krajští zastupitelé schválili opravu školního statku

Hořice - Zastupitelé královéhradeckého kraje v pondělí schválili rekonstrukci školního statku v Hořicích na Jičínsku za zhruba 100 milionů korun.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Podle projektu, který usiluje o získání dotace, se nynější budovy opraví a doplní je přístavba s odbornými učebnami a zázemím. Kraj si od modernizace statku slibuje zatraktivnění studia agropodnikání a lepší uplatnění absolventů v zemědělských provozech.

"Pokud má být provoz školního statku zachován, je jeho modernizace naprosto nezbytná. Objekt pochází ze 60. let minulého století a za dobu své existence neprošel žádnou rekonstrukcí, takže jeho současný stav je tristní. Je to přitom jediný školní statek v Královéhradeckém kraji," uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, která je odpovědná za oblast školství a kultury.

Součástí projektu je také rozšíření dvojice stájí. "V rámci projektu má být také pořízena nová zemědělská technika - manipulátor, rozdružovač balíků, krmný vůz, smykový nakladač, kolový traktor a fekální vůz - a rovněž vybavení odborných učeben. Projekt počítá také se zajištěním okolní zeleně, instalací laviček a pokrytím prostoru internetem," uvedl Michal Friček z tiskového oddělení hejtmanství.

O získání dotace, která by měla pokrýt zhruba 85 procent nákladů, by mělo být rozhodnuto v polovině roku. Stavební práce by mohly začít letos na podzim. Modernizace by měla skončit do konce roku 2018.