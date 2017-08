Kraj navýší počet zaměstnanců

Hradec Králové - Úřad bude shánět přes dvě desítky nových úředníků. Vznikne i nový odbor.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Vedení Královéhradeckého kraje rozhodlo o navýšení počtu úředníků. Od září je jejich počet nově stanoven na 427. „Jsou to nárůsty na různá oddělení, ať už v souvislosti s potřebami jednotlivých odborů či oddělení,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán s tím, že v tuto chvíli by se měl stav navýšit o 21.

V souvislosti s plánovaným nabíráním nových pracovních sil zřídí vedení kraje i nový odbor. Ten bude zaměřen na kulturu a památkovou péči. „Budeme zřizovat nový Odbor kultury a památkové péče. A některé nárůsty zaměstnanců budou souviset i s agendou kolem evropských a státních dotací,“ dodal hejtman.

Nábor nových zaměstnanců na Krajský úřad Královéhradeckého kraje má probíhat od září a napříč profesním spektrem. „Na odboru školství jsou to například čtyři noví zaměstnanci v rámci projektu implementace krajského plánu vzdělávání. Ti budou placeni z prostředků ministerstva školství,“ doplnila náměstkyně za oblast školství, kultury a sportu Martina Berdychová.

Na počátku svého volebního období provedlo nové vedení kraje personální audit, který i nyní slouží jako takzvaná opěrná hůl k rozhodnutí navýšit počet úředníků.

„Audit ukázal, že některá oddělení jsou méně, respektive více využívána. Posléze přišla na řadu vyjednávání jednotlivých členů rady s šéfy odborů. Toto je výsledek,“ řekl hejtman Jiří Štěpán s tím, že s přihlédnutí k situaci na trhu práce není v této době snadné získat odborné pracovníky na různé pozice.

„Navýšení počtu úředníků je primárně spjato s přípravou a realizací projektů, na které čerpá kraj dotace z Evropské unie, případně dotace státní,“ uvedl důvody k navýšení stavu hejtman.

Na kraji se ovšem nezvýší jen počet úředníků, ale otevřou se i nové kanceláře. V dohledné době vznikne na hejtmanství totiž i Odbor kultury a památkové péče.

Možnost práce z domu i nadále zůstane

Za předchozího vedení byl na krajském úřadě zaveden i takzvaný home office, tedy práce z domova. Současné vedení změny neplánuje. Někteří z krajských zaměstnanců tak mohou práce z pohodlí svého domova i nadále využívat.

„Není to tak, že by někdo celý týden pracoval doma, ale jedná se například o jeden den v týdnu,“ uvedl hejtman s tím, že i budova krajského úřadu má své kapacitní limity a nemůže růst do nekonečna.

Podle jeho slov je využívání práce z domova prověřováno průběžně konanými audity.

Počty se postupně navyšujíV průběhu let se především v souvislosti s narůstající agendou postupně počty zaměstnanců krajského úřadu navyšovaly. V roce 2013 na krajském úřadě pracovalo 374 zaměstnanců. O rok později to bylo 392.



Na královéhradeckém hejtmanství v současnosti pracuje 406 zaměstnanců. Jejich počet chce od září vedení kraje navýšit na 427. Plnit se budou kanceláře většiny odborů.



Pro srovnání. Na Krajském úřadě Pardubického kraje nyní pracuje 404 zaměstnanců.