Když selže nejmodernější technika, pomůže i obyčejný proutek

Jičínsko – Nejčastěji se ohlásí po mrazivých dnech vystřídaných jarním sluníčkem. Havárie vodovodního řadu komplikují život vodohospodářům i jejich zákazníkům.

Zásah kopidlenských hasičů u vodovodního potrubí prasklého mrazem.Foto: SDH Kopidlno

Je to nemilé, ale stát se to může kdekoli. Otočíme kohoutkem a místo proudu vody „vymáčkneme" z potrubí sotva pár kapek. Zejména v mrazivých dnech může zkolabovat potrubí nebo zamrznout vodoměr.

„Nejdříve lidem radím, aby se poptali u sousedů, zda jsou také bez vody, a pak aby zkontrolovali vodoměr. Pokud zamrzne, voda se do potrubí nedostane," vysvětluje Jiří Bareš z novopacké pobočky Vodohospodářské a obchodní společnosti (VOS) a.s. Jičín, která na Jičínsku spravuje přes 600 kilometrů vodovodního potrubí.

BLESKOVÁ OPRAVA

Ročně řeší několik desítek havárií nebo poruch. K prasklému vodovodnímu potrubí vyjížděli v sobotu ráno, když se v Kopidlně unikající voda postarala o to, aby se silnice I. třídy změnila v ledové kluziště. Před koncem roku se jim havárie postaraly o práci ve Štikově, v Lázních Bělohradu, kde prasklo potrubí u prodejny zeleniny, minulý týden v bělohradské Lázeňské ulici.

První pomoc

VOS Jičín – nonstop na čísle – 493 033 343.

Měst. VAK Dvůr Králové – nonstop hlášení havárií 499 624 558 a 737 254 558

Pohotovostní čísla VAK Trutnov

montér mob.: 604 252 565

elektro mob.: 604 216 549

Svoboda nad Úpou

mob.: 737 237 353

kanalizace: 604 252 528

ČOV Bohuslavice

mob.: 731 450 020

Pec pod Sněžkou, VAK

mob.: 602 146 017

VAK Náchod 491 419 222

„Chlapi mají zateplené kombinézy a s sebou teplý čaj. Když pracují v zimě venku, čaj s citronem jim vaříme i na služebně," popisuje Bareš zimní zásahy.

Když je půda zmrzlá, četa musí použít sbíječky, většinou ale voda vyvěrá na povrch, a tak se „záchranáři" potýkají jen s bahnem.



Podle Jiřího Bareše vodoměry zamrzají většinou tam, kde lidé nechají pootevřené okno do domu nebo mají špatně zajištěný vodoměr v šachtě. Pokud je poškozeno potrubí na veřejném prostranství, zásah hradí VOS, pokud je to na soukromém pozemku, majitel by měl přivolat vodohospodáře, ale opravu si musí uhradit sám.

V případě havárie funguje čtyřiadvacetihodinová služba a pracovníci střediska jsou na místě zpravidla do několika desítek minut.

JAK NA TO

Nejdřív se v daném úseku musí voda uzavřít. Poté se hledá místo, odkud vytéká. Než se ale otevře silnice, musí pracovníci zjistit, zda v místě nevedou další sítě.



„Pokud zde vedou nějaké kabely či jiná média, přijíždí jejich pracovník, aby sítě v komunikaci vytyčil a při kopání nedošlo k jejich poškození," dodává Bareš. Když je komplikované poškození potrubí najít, má VOS specialisty.

Jedním z nich je diagnostik sítí Jaroslav Horčičko. Za pomoci korelátoru a půdního mikrofonu dokáže s přesností na decimetry určit, kde došlo k poruše. „Když ale i technika selže, nastupuje stará dobrá technika – proutkaření. Pan Horčičko dokáže najít vodu i pomocí obyčejného prutu a splete se málokdy," dodává ředitel.