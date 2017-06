Když se z pošty stává Partner. Bude to spolehlivý kamarád do nepohody?

Jičínsko - Jaký bude osud pošty na Pecce? To aktuálně řeší starostka Hana Štěrbová. „Oslovíme obce, kde už pošta Partner funguje. Zjistíme, jaké mají zkušenosti a postřehy," říká starostka.

PRVNÍ POBOČKY pošty Partner začaly vznikat v roce 2009. Na Jičínsku jich je aktuálně v provozu deset.Foto: DENÍK/Veronika Peclinovská

Již osm let se mění způsob provozování poštovních služeb v obcích. Česká pošta převedla již tři sta třicet jedna poboček na třetí osoby. Je to trend, který podle starosty Třtěnice Zdeňka Bydžovského dříve či později zasáhne všechny obce, městyse i malá města.

Pošta oznámí zástupcům obce, že hledá v oblasti provozování svých služeb vhodného pokračovatele. Může se jím stát sama obec, spotřební družstvo nebo podnikatel.

NOVÉ ZKUŠENOSTI

„Poštu Partner tu máme od loňského května. Provozuje ji obec v bývalé knihovně, kde nyní funguje jak knihovna, pošta, tak i Czech Point,“ informuje starostka Střevače Jaroslava Rychnová. „Jsme spokojení. Mám to na starosti já, dřív jsem pracovala na poště a když mám dovolenou, střídá mě kolegyně z Veliše,“ vysvětluje starostka.

Česká pošta uvádí, že pošta Partner je plnohodnotnou alternativou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb by mezi provozovateli neměl být žádný rozdíl.

„Iniciovala to pošta, my jsme s tím nesouhlasili,“ říká starosta Úlibic Michal Kovář, kde poštu Partner provozuje spotřební družstvo Coop. „Služby se nedají srovnat, je krátká provozní doba. Funguje to asi půl roku a občané jsou nespokojení,“ říká Kovář. Vysvětluje, že obec nemá personální kapacitu ani prostorové možnosti na to, aby se stala zřizovatelem.

„U nás to před půl rokem převzala majitelka obchodu. Chtěli jsme, aby pošta v obci zůstala. Občané jsou spokojení, funguje to dobře,“ uvádí k situaci ve Třtěnici starosta Zdeněk Bydžovský.

Na začátku května nově vznikla pošta Partner v Konecchlumí. „Bohužel za námi přišla pošta s omezením služeb. Nejdříve to nabídli obci, ale my jsme o to zájem neměli. Poštu provozuje Coop,“ říká starosta Aleš Hlawatschke. „Byl bych velice rád, aby byli všichni trpěliví a vstřícní. Objevují se nepříjemnosti, ale v týdnu to budeme řešit na schůzce se zástupci České pošty i novým provozovatelem,“ uvádí Hlawatschke. „Všechno je to o lidech. Mrzelo by mě, kdyby k tomu místní přistupovali s despektem. Je to také cesta, jak v obci podržet i obchod,“ tvrdí starosta.

HLAVNĚ, KDYŽ JSOU

Česká pošta převedení provozování služeb na třetí osobu prezentuje jako zdroj spousty výhod pro obce, občany i provozovatele. Podle uvedených zkušeností záleží především na promyšleném, důkladně zváženém způsobu realizace. Víc než polovinu poboček Partner zajišťují obecní úřady.

Vedení městyse Pecka si při pátrání o zavedené praxi ohledně pošty Partner v okolí vyslechne podobná či totožná sdělení. Je možné, že osloví také Jičíněves, Veliš nebo Žlunici, kde poštu spravuje obec. Ve Slatinách a Samšině doporučený dopis odešlete ze spotřebního družstva. V Žereticích si zajištění poštovních služeb vzal na bedra podnikatel. Především je vhodné ocenit zájem zúčastněných na tom, aby byly poštovní služby nadále dostupné.