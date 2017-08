Kat konal povinnost v noci na hradě

Sobotka - Hradozámecká noc přilákala v sobotu na hrad Kost dvě stovky návštěvníků. Útrobami pevnosti je prováděl kat Heřman a prakticky je seznámil se všemi mučícími nástroji.

Kat Heřman podrobil návštěvníky noční prohlídky gotického hradu Kost praktické ukázce v mučírně. Foto: DENÍK/Jan Braun

„Byl to zážitek, být na hradě v noci a ještě s katem,“ sdělovala dojmy z prohlídky Ivana Popková z Benátek nad Jizerou, která se stala, stejně jako manžel, přímou aktérkou v mučírně. „Jsme na to zvyklí. Jsme totiž takoví obětní beránci, na hradech si nás většinou všude vyberou,“ přiznala. „Mučírny jsou populární, lidé se zasmějí a něco se dozví,“ poznamenal kastelán Jan Macháček. Třeba o železné masce se špičatýma ušima, kterou kat nasazoval ženským, špiclujícím za dveřmi.

„Letos přišlo zhruba o padesát lidí více než loni, ale problém to nebyl, měli jsme připravený rozšířený počet prohlídek," uvedl kastelán gotické Kosti. Podle něj láká návštěvníky kouzlo nočního hradu, kam mají mimořádnou možnost se podívat. „Hradozámecká noc je určitě dobrý projekt, třeba na Karlštejně mají otevřeno až do dvou do rána, takže se dají stihnout i tři památky za noc," řekl Jan Macháček.