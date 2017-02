Kam o víkendu na lyže? V provozu jsou sjezdovky, nachystány jsou i bílé stopy

Jičínsko – Ideální sněhové podmínky jsou určitě na našich horách, ale pokud si chcete vyšlápnout třeba na běžky, máte určitě hned několik šancí.

Máchovu stezku vedoucí z Nové Paky hojně využívají lyžaři. Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Upravená stopa vede z novopackého skiareálu Máchovka přes Klepandu do Lomnice nad Popelkou. Pro veřejnost je také upravena Lomnická lyžařská magistrála o délce přibližně 13 kilometrů. Vede ze Zelených hájů přes Rváčov, Morcinov, Košov, Ploužnici až na Klepandu.

Upravená je také stopa ze Zboží na Stav. Patnáct kilometrů bílé stopy nabízí Peckovsko, a to směrem na Bukovinu, Vidonice a Kal. „Trasy jsou propojeny na Bělohradsko a Studenec," rozšířil naše informace správce skiareálu Pecka Radomír Pavel.

Pokud máte zálusk na sjezd, pak se můžete vydat do Staré Paky. Co nového v zimním středisku Staropacká hora? Po čtyřech skutečně špatných lyžařských sezónách tu poprvé plně využívají nový lyžařský vlek Tatrapoma. V sobotu a v neděli si tu můžete zalyžovat od 9 do 17 hodin. Děti od 6 do 15 let zaplatí za hodinu 20 korun, dospělí 40 korun.

Vyrazit můžete i na peckovskou stráň nad městečkem, kde je rovněž v provozu vlek Tatrapoma. Ski areál Pecka má sjezdovku v délce 250 metrů. O víkendu je v provozu od 9 do 12 hodin, pak od 13 do 17 hodin. Večerní lyžování probíhá od 18 do 21 hodin. Celodenní jízdné vyjde na 180 korun dospělého a 160 dítě.

Nesmíme opomenout tři sta metrů dlouhý vlek na hoře Tábor. O víkendu se tu můžete prohánět na sjezdovkách ráno od 9 hodin. Pernamentka na 10 jízd stojí pouhých 50 korun.

A na vyznavače zimních sportů čeká i areál v Mezihoří na Bělohradsku. Nachází se na severním úpatí Mlázovického chlumu mezi Ostroměří a Lázněmi Bělohrad. Sjezdovka v délce 430 metrů má převýšení 70 metrů. Pokud se budete prohánět po zdejších stráních celý den, bude vás to stát 130 korun. V provozu je od prosince i Skiareál Máchovka Nová Paka.