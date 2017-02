Josef Cogan: muž, který nestál o Zemana. Teď mu balí dárek

Nová Paka – Mezi místa, kam prezident Miloš Zeman zavítá v rámci své třídenní návštěvy Královéhradeckého kraje, patří i město umělců, řemeslníků, spiritismu, drahých kamenů i piva – Nová Paka.

Josef Cogan.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

O prezidentskou návštěvu mimořádně neusilovalo, přesto sem v pátek v poledne hlava státu zamíří, aby se setkala s představiteli města a poté s veřejností.

Starosta Josef Cogan zvažoval, zda se setkání s prezidentem pro své osobní postoje zúčastní, nakonec prý u něho zvítězila povinnost vůči občanům.

„Ano, váhal jsem a chtěl jsem Hradu předložit svůj osobní postoj k celé záležitosti s tím, že se návštěvy nezúčastním," připouští. „Nesouhlasím s mnoha kroky, které pan prezident a jeho tým spolupracovníků dělá. Domnívám se, že prezident svými výroky štěpí společnost a vytváří negativní náladu ve společnosti, což se neslučuje s důstojností prezidentského úřadu. Výkon mandátu tak, jak ho vykonává, není úplně v souladu s demokratickým právním státem. Určitě je mi bližší, jak svůj mandát vykonává německý prezident Joachim Gauck, nebo slovenský prezident Andrej Kiska, kteří dokáží svojí morální autoritou společnost sjednocovat."

Nakonec při rozhodování ustoupily jeho osobní postoje. „Jsem veřejným činitelem a starostou všech občanů, je mojí morální povinností postupovat jako starosta," potvrzuje svoji účast s tím, že bude město prezentovat tak, jak si to vyžaduje protokol.



„Svoboda projevu patří k základním pilířům demokracie, a proto vítám, že prezident si zde může promluvit s lidmi a oni s ním," podotýká první muž packé radnice, který otevřeně ventiluje i to, že se nehodlá s panem prezidentem pouštět do nějaké ostré výměny názorů. I když k ní na packém náměstí, kde usedne na pódium s Milošem Zemanem a hejtmanem Jiřím Štěpánem, může dojít. „Kraj ve spolupráci s Hradem návštěvu navrhl. Občané mají právo se setkat se svým prezidentem, byť organizační činnost je vložena na nás. Respektujeme demokratické principy a každý zde dostane svůj prostor," slibuje J. Cogan. Pro Miloše Zemana už na radnici balí i originální dar.