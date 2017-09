Jiří Šlemr: Mysleli jsme, že jde o apríl, a on opravdu hořel les

Jičín, Vokšice - Novinka. Od dubna do října funguje na vokšickém letišti u Jičína letecká hasební pohotovost.

Jiří ŠlemrFoto: Deník

Na letišti tráví víc času než doma. Posádka letounu „FLORIÁN 4“ čeká v pohotovosti na povel, až je operační středisko HZS „zvedne“ a jejich AN2, přezdívaná Andula, společnosti Air Special OK se odlepí od země, aby vyrazila na pomoc hasičům. Na kontě už mají čtyři zásahy. Jaké to je lítat nad plameny, cítit „pod zadkem“ pořádný žár, o tom nám vyprávěl Jiří Šlemr, pilot z vokšického letiště, který se svými kolegy zajišťuje zakázku pro ministerstvo zemědělství. Týká se to hlavně hašení lesních požárů na severu Čech a na Moravě. Firma službu poskytuje letos poprvé od 1. dubna do 31. října.

Měli jste prý aprílový úvodní start?

Hned první den jsme vzlétli. Mysleli jsme, že je to apríl, že jde o cvičení. Byla to však tvrdá realita, hořel les u Přerova. Foukal dost silný vítr od jihovýchodu, a tak nám cesta na místo určení trvala sedmdesát pět minut. Byly tam trochu problémy, dostali jsme špatné souřadnice požářiště, které se nacházelo v hlubokém lese a nebyla vidět kouřová stopa. Až po radiospojení s velitelem zásahu jsme se zkoordinovali.

Jako laik jsem se domnívala, že letadlo vzlétne už se zásobami vody?

Vodu nyní zajišťují na místě určeného pracovního letiště příslušné jednotky hasičů, většinou se dvěma cisternami CAS nebo i více, podle potřeby a požadavku velitele zásahu a koordinujícího střediska. O plné pohotovosti již s hasební náplní v letadle rozhoduje operační středisko (OPIS HZS ČR).

Jaké množství vody pojme letadlo na jeden zásah?

Tak patnáct set litrů, načerpá je za minutu patnáct. Laminátová nádrž se nachází uvnitř stroje.

Jak je nebezpečné lítat nad plameny, jaká tu jsou rizika?

Rizika tu samozřejmě jsou, ale naše posádky jsou dobře proškolené a procvičené. Piloti mají velkou praxi v létání v malých výškách jak pro potřeby v zemědělství, v lesním a vodním hospodářství. A letos jsme absolvovali sedm součinnostních cvičení s hasiči z různých oblastí.Zásahy platí ministerstvo? Ano, ministerstvo zemědělství. My jsme pouze subdodavatel a nejsme součástí IZS, poskytujeme pouze věcnou pomoc.

Ještě se vrátím k hašení lesa. Tam je to asi dost nebezpečné zejména když fouká vítr?

Než vzlétnete, musíte znát letové informace a meteorologickou situaci v oblasti. Vzlet máme limitovaný do 15 minut od přijetí zprávy od operačního. Bližší informace pak zpracováváme již za letu. Nemůžete nalétávat proti větru do kouře. Létat bychom měli asi deset metrů nad překážkami. Pracovní výšku ovlivňuje konfigurace terénu, meteo a vlastní podmínky nad požářištěm. Když letíte nad lesem, všechny stromy nejsou stejně vysoké, nebezpečné jsou soušky, které nejsou vidět. Například při vápnění lesů došlo ke kontaktu křídla nebo podvozku s vrškem stromu. Ale to je opravdu výjimka. Nekácíme lesy vrtulí. Hasili jsme také požár v Čejkovicích u Jičína, kde šlo o obrovskou masu slámy a žár jsme cítili i v letadle. Bylo to mimořádné, hasíme totiž především lesní požáry, kde vodu natáhneme padesát až šedesát metrů. Tady šlo o bodový požár, takže jsme zasahovali v rychlosti 120 až 140 kilometrů v hodině, ale vodní stopu jsme za sebou táhli ještě třicet, čtyřicet metrů.

Pátý měsíc služby, čtyři zásahy, člověk by si řekl, že se nepřetrhnete?

V Přerově jsme provedli deset shozů, následně druhý den jsme hasili v Borovnici Borovničce na Trutnovsku, kde ve svahu hořel les. Potom následoval Kozákov, tady chytla hrabanka v kopcích. Těžká technika se sem nemohla dopravit. Čekání je někdy fádní. Po ránu provedeme předletovou prohlídku stroje včetně kontroly spojovacích prostředků. Posádka se seznámí s aktivací prostorů a celkovou aktuální situací ve vzdušném prostoru ČR, s meteo situací a předpovědí pro republiku. Nevíme, kde budeme případně nasazeni. Nastupujeme ráno od deseti hodin, pohotovostní posádky spí na letišti. Stroj je připravený v hangáru, každý den ho kontroluje mechanik. Posádka je tříčlenná, dva piloti a mechanik, celkem službu zajišťuje pět pilotů a pět mechaniků. Létáme podle východu a západu slunce, takže nyní končíme ve dvacet hodin deset minut. Když nejsme ve vzduchu, najdeme si práci na letišti, určitě se nenudíme.

Takže, když bude hořet v půl desáté večer, nevyletíte?

Podle předpisů nemůžeme, protože nemáme přístrojové vybavení. Musíme končit nejpozději při občanském soumraku, tedy asi 20 minut po západu slunce.