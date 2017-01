Jičínští průmyslováci diskutovali o energetice

Jičín - Elektřina nevzniká v zásuvce a nárok na ni není základním lidským právem zakotveným v ústavě. Nejprve se musí vyrobit, musí se k nám dopravit a to všechno stojí nemalé finance a přináší různá rizika.

Michal Beneš (vlevo) a Ondřej Svoboda při pokusu s fotovoltaikou.Foto: Tomáš Hejl – Agentura J.L.M.

Základní problém je, zda chceme mít dostatek energie a pokud ano, co jsme pro to ochotni udělat, obětovat a zaplatit.

To vše a ještě mnohem více bylo tématem interaktivní přednášky „Energie – budoucnost lidstva", kterou vedl tento týden na VOŠ a SPŠ v Jičíně Bc. Matouš Bartoš, student ČVUT.



Během necelých dvou hodin lektor představil jednotlivé energetické zdroje, technická řešení výroby energie, zmínil také stále nevyřešenou otázku jejího skladování. Mluvilo se o spotřebě elektřiny v České republice, v níž vedou průmysl a stavebnictví (51%), ale domácnosti jsou hned na druhém místě (22%).



Studenti se dále dozvěděli, že nejvíce elektřiny vyrobíme z uhlí a z jádra a využitelnost větrných elektráren na našem území je maximálně 26%.

Na řadu přišly také různé dotazy a vzhledem k tomu že se beseda konala na technicky zaměřené škole, studenti se hlavně zajímali, jaké jsou možnosti uplatnění pro absolventy VŠ zaměřené na energetiku.

„Možnosti jsou takřka nezměrné. Zájemce o zaměstnání v jakémkoli technickém oboru má nyní na výběr z několika pozic a troufnu si tvrdit, že v energetice je situace pro zaměstnance ještě lepší. Absolvent může vybírat nejen podle pracovní náplně, ale zároveň si může klást další podmínky. Třeba nadstandardní množství dovolené pro cestování. Co se týče peněz, mohu uvést, že velká většina absolventů nastupuje do práce za plat vyšší, než je celorepublikový průměr." řekl Bartoš.



Osvětový projekt Energie - budoucnost lidstva je součástí vzdělávacího programu elektrárenské společnosti ČEZ. Běží nepřetržitě už šestnáct let a dosud se jej zúčastnilo více než 210 tisíc mladých lidí v celé ČR. Jedním z cílů projektu je poskytnout mládeži co nejvíce informací o všech ekonomických, ekologických, ale i politických a sociálních souvislostech energetiky. Smyslem těchto besed je také motivovat mladé lidi ke studiu na technických školách.

Besedy je možno zdarma objednat na: info@jlmpraha.cz. (tz)