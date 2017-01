Jičínsko zasypal sníh, autobusy nabraly zpoždění, silničáři bojovali s nadílkou

Jičínsko - Vše, před čím meteorologové varovali, se včera vyplnilo. Sníh se sypal, vítr z něj dělal sněhové jazyky a auta se smekala.

Jičínsko – Husté sněžení začalo už v noci na středu a pokračovalo i dopoledne. Vydatné bylo zejména na horách, například v krkonošském Černém dole napadlo do rána 44 centimetrů. Sněžení v kombinaci se silným větrem tvořilo sněhové jazyky a na mnoha místech zavládla i pověstná bílá tma.

Ochromila provoz na silnici od Červeného Potoka po Malou Moravu nebo mezi Broumovem a Božanovem na Náchodsku.

SILNICE BLOKOVALANÁKLADNÍ AUTA

„Od rána do 15.20 hodin se v Královéhradeckém kraji stalo 55 dopravních nehod," řekl včera Deníku mluvčí krajské policie Jan Čížkovský. Řadu dalších nehod řidiči vyřešili bez policie.

V Pardubickém kraji byly vedle řady vedlejších silnic zablokovány i hlavní silniční tahy. Doprava tam stála zejména kvůli kamionům.

Odpoledne sněžení ustalo, ale klid netrval dlouho. Už kolem třetí hodiny začalo opět silně sněžit na Trutnovsku a večer vánice zasáhla většinu východních Čech. ⋌…3, 4

Jičínsko – Sněhová peřina se roztrhla nad regionem už v úterý večer, kdy se přihnala sněhová vánice. Po celou noc pak hustě sněžilo a místy napadlo více jak 20 centimetrů sněhu.

Silničáři bojovali s přídělem sněhu po celou noc, k tomu foukal silný vítr, který v mnohých místech vytvářel sněhové návěje. Všechny autobusy nabraly zpoždění od dvaceti do sedmdesáti minut. „Mezi Hradcem a Jičínem budou linky zpožděné po celý den, řidiči s tím musí počítat," varoval nás autobusový dispečer Milan Mach.

Některé autobusy nedojely jako ranní linka z Jičína do Lázní Bělohradu. „Autobus zůstal viset před Lužany kvůli dvěma kamionům, které vyjely mimo vozovku. Úsek byl do deseti hodin neprůjezdný, linka se nám po desáté hodině vrátila zpět do Jičína. Do Mlázovic a Bělohradu nedojela, děti nešly do školy," říká k další šlamastice Mach, podle kterého jsou problémy na všech linkách.

Aktuálně bylo včera dopoledne na Jičínsku uzavřeno několik úseků komunikací:

Od rána byla kvůli návějím na vozovce neprůjezdná silnice mezi Popovicemi a Vitíněvsí, kde už ve 2.42 uvízl kamion. Dvacet automobilů se ráno nedostalo z Nové a Staré Paky na Brdo pod Kumburk, úsek byl částečně uzavřen. Neprůjezdná byla také vozovka z Bartoušova do Ketně.

VLAK MIMO KOLEJE

Za vykolejením vlaku mezi Ostroměří a Mezihořím směrem na Lázně Bělohrad byl vyvrácený strom, do kterého narazil jeden vagon se čtyřmi cestujícími. Nikdo nebyl naštěstí zraněn a cestující se museli vydat zpět do Ostroměře po svých.

Během dopoledne se na obchvatu Jičína na silnici I/16 u hvězdárny převrátil kamion, který částečně blokoval jeden z jízdních pruhů.

NEHODOVOST

Policie včera vyjela k řadě dopravních nehod, jedna z prvních se stala na Novopacku v Heřmanicích, kde osobní vozidlo srazilo v 5.30 chodkyni, která přicházela po cestě od Studénky, a automobilu, který se ji vyhýbal, údajně vstoupila do cesty. Naštěstí došlo jen k lehčímu zranění. Vůz mimo vozovku skončil dopoledne v Úlibicích, ve svodidlech v serpentinách pod Horky směrem na Čistou, spadlý strom blokoval silnici mezi Střelčí a Mladějovem.

VE STARÉ PACE NASTARTOVALI FRÉZY

„Je to doslova kalamita," lamentoval nad přídělem sněhu, který ve Staré Pace překročil hranici dvaceti centimetrů, starosta obce Josef Dlabola.

„Chodníky a část komunikací si ošetřujeme sami, chlapi jsou v terénu od tří hodin od rána. Na chodníky jsme dokonce po čtyřech letech vytáhli i sněžnou frézu. Sníh budeme uklízet do večera, nehorší je, že stále padá a fouká silný vítr," stěžuje si Dlabola i na to, že lidé si odvykli sněhovou peřinu odklízet.

RADOST MAJÍ SNAD JEN SPORTOVCI

Radost ze sněhové nadílky snad mají pouze sportovci. Po třech letech by se totiž mohl ve Staré Pace opět rozpohybovat lyžařský vlek a oživnout zdejší sjezdovka. „Počítáme s tím, že bychom vlek zprovoznili o víkendu. Renovován je už tři roky, ale zatím ho ještě lyžaři nevyzkoušeli, tak uvidíme, vše závisí na dalším vývoji počasí," říká s nadějí v hlase Ladislav Frýba ze zdejšího lyžařského oddílu.

AKTUÁLNĚ VE 12 HODIN

Podle Jaroslava Čipery ze správy a údržby silnic v Jičíně byly včera ve 12 hodin všechny úseky silnic v regionu sjízdné.

„Od večera jsme v terénu, zprovozněn je už úsek mezi Vitiněvsí a Popovicemi, otevřena je silnice směrem na Keteň a také ze Zápřičnice na Brdo, kde nám s údržbou vypomáhá Agrochov Stará Paka," uvedl Čipera. Provoz byl stabilní i v kopci Babák, Kněžnici, Zelenecké Lhotě, Židovicích i Cholenicich. Stále se ale tvořily více jak metrové závěje u Zámezí, Spařence, Libošovic a u Pleskot. Odpoledne děla vítr problémy na Kopidlensku.

Velké komplikace čekaly řidiče na úseku z Jičína na Lázně Bělohrad. Nejhorší situace byla na silnici na Lužany, kde ležela uježděná vrstva sněhu. Komunikace v deset hodin dopoledne nebyla vůbec protažená ani posypaná. Řidič jednoho kamionu byl nucen zastavit ještě před lužanským kempem. „Už tu byli z dopravní policie. Slíbili, že sem někoho pošlou. Je to šílenost. Tohle se jednoduše sjet nedá," řekl nám naštvaný řidič. Zhruba po kilometru, u lužanského kempu stál další nákladní automobil. Ani on nebyl schopen v jízdě pokračovat. Problémy neměly jen kamiony, ale i osobní automobily. Za Chotčí skončil vůz v příkopě. A situace nebyla o moc lepší ani o dvě hodiny později. U bělohradského kravína skončila v příkopě další tři auta.

„Právě jsme se tady navzájem vytáhli. Ale dávejte si velký pozor. Strašně to klouže," varoval nás jeden ze zachraňujících mužů.

Řidič cisterny, který jel směrem od Bělohradu na Lužany, se rozhodl vůz u kravína na doporučení kolegů otočit. „Tady to snad není vůbec ošetřené. Chvilkami ani nevíte, kde je silnice a kde pole. Chápu, že je toho hodně a situace je místy kritická, ale mám pocit, jakoby tady na ten úsek zapomněli," zlobila se pětadvacetiletá řidička Martina, která rovněž upozornila i na to, že s opatrností to zvládnout jde. „Musíte jet opravdu hodně pomalu. Pak se podle mě nemůže stát nic horšího než že zaparkujete v příkopě," dodává mladá žena. S ní souhlasí i kadeřnice Zuzka, která tudy projížděla ráno před sedmou. „Člověk musí jet opatrně a dávat pozor, ale po uježděném sněhu se jede rozhodně líp než v té břečce, která je na hlavní," pokyvuje hlavou maminka dvou dětí, které se ráno nedostaly do mateřské školy a zůstaly doma s babičkou. „Autobus se do Želejova nedostal, a tak děti do školky nedorazily. Paní učitelka se po nich sháněla, tak jsem jí vysvětlila situaci," vypráví Zuzka.

A sníh působil komplikace i na Hořicku, kde silničáři rovněž od čtyř hodin od rána měli venku všechnu techniku. Odklízení sněhu jim ale značně komplikovali neukáznění řidiči se svými špatně zaparkovanými vozy. Řadu případů musela řešit městská policie. (kov, paf)