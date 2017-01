Jičín zvítězil v kraji, porazil Hradec Králové

Jičín – Už osmkrát zvítězil Jičín v krajském kole soutěže Historické město a obdržel 800 tisíc korun. Dvakrát získal nominaci do celorepublikového kola a vždy odměnu sto tisíc korun.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Na své konto si tak připsal už milion korun. Nyní částku povýšil o dalších sto tisíc korun. Za rok 2016 byl vyhlášen vítězem krajského kola a postupuje do finále, kde by mohl převzít nejen titul Historického města roku 2016, ale i odměnu jeden milion.

Soutěž je pořádána Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska za podpory Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj a hodnotí se především příprava a realizace Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Jako krajský vítěz bylo komisí vyhodnoceno město Jičín, které získalo celkem 237 bodů. Druhý Hradec Králové (MPZ) získal 232 bodů a třetí Hradec Králové (MPR) 191 bodů.

Město Jičín se do Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) zapojilo již v roce 1995 a od té doby se rovněž zúčastnilo všech kol soutěže o titul Historické město. „Věřím, že Jičín naváže na loňský a předloňský úspěch v celostátním kole, kdy opakovaně a zaslouženě obsadil 2.–3. místo. A nadále platí naše přání, aby se historickým městem roku konečně stalo i město z Královéhradeckého kraje, doplnil za „památkáře" Jiří Balský.

Vítězové krajských kol obdrží z programu regenerace 100 000 Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul Historické město roku, hlavní cenu 1 000 000 Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců. Slavnostní vyhlášení cen proběhne v dubnu 2017, tradičně u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Podle místostarosty Petra Hamáčka získal Jičín za zhruba dvacet let z programu regenerace památkových zón více jak třicet milionů korun. Dotační prostředky použil například na opravu historických domů v centru města nebo v posledních letech i na opravu Valdštejnské lodžie.

Jičín má konkurenci v Hradci Králové, přesto věří, že do celorepublikového boje zasáhne. „Byli bychom rádi, kdybychom mohli zopakovat úspěch z roku 2014 a 2015. Předloni stál na pódiu Petr Hamáček, rád bych ho letos nahradil. Je to opravdu prestižní záležitost," lavíruje s myšlenkou vítězství starosta Jan Malý, který by rád Jičín prezentoval při vyhlášení soutěže na Pražském hradě. (kov)