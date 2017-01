Jičín vrátí ministerstvu dva miliony

Jičín – Dva miliony korun musí vrátit město ministerstvu školství. Jde o část dotace, kterou nestačil Jičín proinvestovat při výstavbě venkovních šaten u letního stadionu. Stavba byla zahájena v loňském roce s dotací z ministerstva školství ve výši 15 milionů korun.

Staré šatny u stadionu budou nahrazeny novýmiFoto: DENÍK/Alena Kaňková

„Dotace nám přišla až 18. října a nebylo v silách dodavatelské firmy celkovou částku vyčerpat. Z patnácti milionů bylo proinvestováno 13, dva miliony musíme v lednu ministerstvu vrátit," komentuje tok státních peněz do největší investiční akce loňského roku starosta Jičína Jan Malý. Podle Malého je asi zbytečné nyní polemizovat nad tím, proč čerpání peněz nemůže přesáhnout do dalšího roku.



„Ani jsme nedoufali, že dotaci získáme, podařilo se a tím vznikl i přebytek našeho rozpočtu," připomíná pozitivum státní podpory místostarosta Petr Hamáček.



Nad budováním šaten pro sportovce se od začátku vznášela řada otazníků, projekt se zdál některým zastupitelům předražený, nakonec byl schválen s tím, že stavba byla zahájena v létě loňského roku. Nyní je dokončena instalace ocelového skeletu, samotné dílo má být hotové v září.



Dodavatelem je firma Chládek a Tintěra Pardubice, která získala zakázku ve výběrovém řízení za 39,5 milionů bez DPH.



Jičín se pustil do renovace šaten, neboť stávající byly v žalostném stavu. Vloni v červenci začaly první práce, kdy byly zdemolovány staré šatny, které dočasně nahradily mobilní buňky.



Podle architektonického návrhu vznikne jeden centrální objekt se 16 šatnami a sociálním a technickým zázemím pro fotbal, tenis, volejbal, ale i lehkou atletiku a také prostor pro občerstvení. Nový komplex vzniká na místě jedné z budov a je navržen do tvaru písmene L jako dvoupodlažní, z ocelového skeletu se zděnými příčkami a plechovou střechou. Stavba bude vyjma samotných šaten bezbariérová. Počítá se i s úpravou okolí, opravena bude příjezdová komunikace a vysadí se nové trávníky a další zeleň.