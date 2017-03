Jičín si pořídí další kamery jako ochranu před zloději

Jičín - Kamery na příjezdových cestách do Jičína přispějí ke snížení trestné činnosti.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Libor Běčák

Dalších pět pevných kamer si hodlá pořídit Jičín, aby ochránil své občany. Do budoucna se stane jedním z mála měst, napojených na celostátní systém LOOK.

Kamerový systém je ve městě provozován od roku 2004, v loňském roce byl renovován za téměř půl milionu korun na základě dotace z ministerstva vnitra (350 tisíc korun). Pětaosmdesát procent zařízení tak bylo obnoveno z analogového na digitální.

Letos má Jičín modernizovat kamerový systém částkou půl milionu korun, vyměněny mají být poslední čtyři kamery a pořízena jedna pevná. Město má šanci opět dosáhnout na dotaci 350 tisíc korun. Stávající obnovenou soustavu ve finále doplní další pevné kamery, napojené na LOOK.

„Nové kamery jsou od loňska také v Hradecké ulici a na Lidickém náměstí, kde jsou ubytovny. Největší problém dnes máme s rušením nočního klidu právě lidmi, kteří jsou zde dočasně ubytováni," zdůvodňuje velitel městských strážníků Karel Juryca posílení systému.

SLEDOVANÝ JIČÍN

V Jičíně nyní funguje 17 otočných kamer a 45 pevných, které se zaměřují na objekty ve správě města jako jsou školy, zimní stadion, koupaliště.

Podle Jurycy byla veřejnost o umístění kamer informována, a k jejich provozování nemá větších výtek. „Podle loňského dotazníku k rozšíření systému se většina z dotazovaných vyjádřila, že jim kamery ve městě nevadí," potvrzuje Jurycova slova tisková mluvčí radnice Magdaléna Doležalová.

„Domníváme se, že počet kamer je odpovídající, jen ještě uvažujeme o dvou místech, která bychom mapovali, a to provizorní parkoviště u zimního stadionu a plochu po technických službách," uvedl starosta Jan Malý, který oceňuje, že ve městě vloni poklesla kriminalita a zvýšil se počet objasněných případů. Na tato pozitivní čísla měl vliv právě kamerový systém města, neboť záznamy jsou poskytovány i státní policii a slouží k prokazování trestné a přestupkové činnosti. Ukládají se po dobu deseti dnů, poté jsou smazány.

Systém LOOK



Speciální počítačový program Look dokáže během několika sekund odhalit kradený automobil nebo nesrovnalosti mezi poznávací značkou a barvou či typem auta. Kamery jsou napojeny na počítač. Mobilní systém Look bývá instalován v policejních vozidlech. V republice je takových automobilů pětadvacet. Moderní zařízení jsou využívána také na hraničních přechodech.

Nově má radnice v plánu ochránit Jičín před kočovnými živly pevnými kamerami, umístěnými na příjezdových křižovatkách. Zachytí průjezd vozidel, jeho poznávací značku a o jaký typ automobilu se jedná. „Důvod je prostý, kamery pomáhají mapovat trestnou činnost, která přesahuje hranice města," obhajuje ochranný prvek šéf městských strážníků.

Nové digitální kamery budou snímat lokality na pěti příjezdových místech do Jičína v Hradecké ulici, směrem od Valdic v Revoluční ulici, v Poděbradově ulici a na Letné, kde budou kamery dvě.

Sytém LOOK je propojený s databází ministerstva vnitra a je přístupný policii po celé republice. V Jičíně je na něj zkušebně napojena jedna z kamer. Záznamy využívá státní policie. „Vzhledem k tomu, že je možnost využít na pořízení systému státních peněz, rozhodli jsme se ho v Jičíně aplikovat. Rozhodně je to pro naši práci významný prvek," poukazuje na přínos zařízení Radek Kolc z obvodního oddělení policie v Jičíně.