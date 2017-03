Jičín poroste do krásy z peněženek turistů

Jičín - Jičín každoročně přiláká desetitisíce turistů. Je jednou z bran do Českého ráje a navíc se pyšní neoficiálním titulem pohádkového města. A právě turistický ruch by mohl výrazněji plnit městskou kasu.

JičínFoto: DENÍK/Radmila Šepsová

Pokud budete chtít přenocovat v Jičíně, možná v dohledné době zaplatíte o patnáct korun víc. Nejedná se sice o žádnou vysokou částku, která by zruinovala vaši peněženku, ale na druhou stranu by korunka ke korunce mohla časem přispět k vylepšení mobiliáře pohádkového města.

„Za prostředky vybrané od turistů bychom mohli zkrášlovat centrum města, pořídit třeba sezonní vláček nebo květinovou výzdobu, nové vánoční osvětlení, stylové odpadkové koše se sáčky pro pejsky, lavičky s pohádkovými motivy a mnoho dalšího," sype z rukávu první nápady i dlouhodobější plány Jan Ent ze společnosti Hotel Jičín, který zasedá v komisi cestovního ruchu.

„V Jičíně by nešlo o žádnou novinku", říká o zvažovaném poplatku. „Byl tady zaveden už dříve a až v roce 2009 se od něj zase ustoupilo," doplňuje Ent. Jisté je, že vybrané peníze by bylo na co použít.

Jičín možná poroste do krásy z peněženek turistů

Jičínští odhadují, že z poplatků by ročně mohli získat asi půl milionu korun, dalšího půl milionu by pak dostali od ministerstva pro místní rozvoj, které slíbilo, že městům získanou částku zdvojnásobí. Peníze by investovali zpět do rozvoje turismu. Komise cestovního ruchu by pomáhala s přerozdělováním prostředků. „Je ostudou pro naše město, že na rozvoj turistických produktů máme pouhých dvě stě tisíc korun ročně," postěžoval si Ent.

Výběr patnácti korun za dospělou osobu a noc by ubytovací zařízení hradila městu dvěma způsoby. Buď podle skutečného stavu nebo paušálně z průměrné obsazenosti.

„Výhodou paušálu je nulová administrativa pro ubytovací zařízení a velmi malá pro město," míní Ent. Turistický poplatek nezatíží ubytovací zařízení, protože se účtuje zvlášť k ceně ubytování.

„Nejsme rozhodně proti, penězi bychom ale raději podpořili propagaci Českého ráje jak na internetu, tak v tištěné podobě," hodnotí záměr majitel hotelu U krále v Jičíně.

Tajemník městského úřadu Peter Bareš potvrzuje, že radnice je schopna poplatek administrovat. „Je otázkou, jak budou peníze využity a jaká bude režie poplatku. O jeho zavedení pak musí rozhodnout samospráva."

V sousední Nové Pace turistické poplatky nevybírají, v Hořicích město účtuje rekreační poplatek sedm korun a tři koruny z ubytovací kapacity.