Jičín má kouzelný park, Nová Paka nádherné království Masákových

Nová Paka – Zahrada rodiny Masákových na okraji Nové Paky se již poosmé s příchodem adventu mění v malé zimní království, ozářené tisíci světýlek.

Richard Masák vytváří nádhernou iluminaci nejen pro své potěšení, ale především pro radost všech.

„I kdyby v každém srdíčku zůstal střípek radosti, tak mě to moc těší," říká muž, který se v předvánočním období mění v malého kluka, jenž rozplétá čtyři kilometry řetězců, aby s nimi ozdobil část domu a pak keře, stromky, živý plot, obalil traviny, rumpál a letos nově nazdobil altán. Z vášnivého zahradníka se na týden stává elektroinstalatér, který kombinuje barvy, aby vše dokonale ladilo.



„Miluji Vánoce, k tomu mě vychovali rodiče, za což jim moc děkuji. Doma jsme udržovali všechny tradice a na Vánoce opravdu vzpomínám s dojetím," vybavuje si muž, který se věnoval zemědělství, dnes více laboratoři, účtařině, zahradě a pejskům. Rozzáří se mu oči, když se probírá vzpomínkami na Ježíška, čerta s Mikulášem nebo Barboru, kdy v nachystané ponožce nechybělo uhlí. I o svoji vánoční náladu a radost se chce podělit s lidmi právě prostřednictvím vánočního poselství ve své zahradě.



Do ni nahlížejí s obdivem nejen místní, ale přijíždějí i lidé z okolí.

ŽÁROVIČKOVÉ ZAČÁTKY

Před osmi lety začal Richard Masák s výzdobou zahrady klasickými žárovičkami, dnes už jsou to LED světla. Kolik jich je, to prý nechce ani vědět, ale délku kabelu odhaduje na čtyři kilometry.



Výzdobu ladí do modrobílé barvy v kombinaci s teplým přirozeným světlem. Všechno prý zvládá sám za asistence dvou chlupáčů.



„Manželka mě už v říjnu popichovala, že bych měl začít, aby mi pak u instalace nemrzly ruce," směje se Richard Masák. s tím, že prý žena měla k jeho tvorbě první rok výhrady, teď už manžela sama pobízí, protože ví, jaké zástupy lidí na exkluzivní podívanou čekají.



„Že přijdou rodiny s dětmi, to je pochopitelné, ale zrovna včera přijela dvě auta seniorů. Tak proto zahradu zdobím, lidem pro radost." Masákovi si výhled na osvětlenou zahradu vychutnávají přímo z obývacího pokoje, na Štědrý den při posezení na venkovní terase.