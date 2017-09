Jako u babičky na dvorku. Ale s vybranými krasavci

Hořice – Tradice i srdeční záležitost. „Když už se na chovatelství dáte, jen tak vás to nepustí,“ říká jeden z účastníků chovatelské výstavy v Hořicích, jejíž brány jsou na výstavišti u ČSAD otevřeny do nedělní 15. hodiny. Jeho slova potvrzuje skutečnost, že zdejší chovatelství má již sto sedmnáct let dlouhou historii.

dnes 21:41 SDÍLEJ:

Děti se zaujetím sledovaly strašilky, pakobylky, hady a papoušky, některé žadonily o pořízení dalšího hlodavce do domácnosti. Když jejich přání nebylo vyslyšeno, doufaly, že si křečka odnesou jako výhru z tomboly. Se zájmem si prohlížely také krasavce z řad králíků, drůbeže i holubů. Dospělí u občerstvení sdíleli své chovatelské úspěchy, došlo i na cenné rady. Na své si přišli i nadšení zahrádkáři, kteří si mohli udělat radost na prodejní výstavě kaktusů, kde byly k sehnání i cibulky okrasných rostlin.

Autor: Veronika Peclinovská