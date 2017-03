Investiční akce pokračuje. Dotkla se i Kotykovy lipové aleje

Lázně Bělohrad - Krušné časy opět čekají na řidiče na trase Hamerský Mlýn – Dolní Nová Ves, kde letos pokračuje oprava silnice a mostů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Úsek asi o délce 0,6 kilometrů je kompletně uzavřen, a to až do 30. června. Objízdná trasa vede pro osobní a autobusovou dopravu obousměrně přes Šárovcovu Lhotu, Svatojánský Újezd a Lázně Bělohrad. Délka trasy je okolo osmi a půl kilometrů. Vozidla nad tři a půl tuny musí počítat se zajížďkou odhadem třicet jedna kilometrů. Z důvodu úplné uzavírky úseku je také až do 30. června omezen provoz na linkách IREDO. Stavba měla být dokončena už v loňském roce, ale dodavatelská firma práce nestihla v termínu. V loni v úseku došlo ke zbourání jednoho mostu, jenž byl nahrazen propustkem. Další dva mosty na trase teď čeká kompletní rekonstrukce. Dále bude dokončena finální povrchová vrstva silnice. Stavba je součástí rozsáhlé investiční akce Královéhradeckého kraje, stát bude celkem 32 miliónů korun.

Díky posunutí termínu dokončení, byla odložena i další etapa stavby, a to kácení zhruba šedesáti lip v Kotykově aleji. „Vzhledem k vegetačnímu klidu, který musel být dodržen, jsme práce v aleji zahájili na začátku března. Většina stromů už je pokácena, ale práce zde budou pokračovat do konce měsíce. Nyní probíhá frézování pařezů. Následně se dělníci přesunou do Hamerského Mlýnu, kde teď probíhají přípravné práce na zahájení stavby," vysvětlil Václav Podlipný, vedoucí přípravy a realizace staveb SÚS Jičín. Vykácené stromy budou nahrazeny novými, kdy sedmnáct lip je hrazeno v rámci investiční akce kraje. Na dalších sedmnáct město podalo žádost o dotaci na Královéhradecký kraj. Podle starosty Pavla Šubra by spoluúčast města měla být zhruba padesát procent