Humprecht letos slaví dvoje narozeniny

Jičínsko - Sobotecký zámek Humprecht je otevřen pro veřejnost už osmdesát let.

Zámek Humprecht.Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

Jaro už klepe na dveře a zámky a hrady se po zimní přestávce chystají opět otevřít své brány. Přípravy na sezonu jsou v plném proudu i na zámku Humprecht, který první návštěvníky přivítá 1. dubna.

V loňském roce oslavil Humprecht tři sta padesát let od položení základního kamene a uplynulá sezona se tedy nesla v duchu velkých oslav.

Jinak tomu nebude ani letos, kdy jedna z dominant Českého ráje slaví hned dvě významná výročí. V červenci to bude osmdesát let, co byl na špici zámku umístěn již třetí půl měsíc, a v srpnu uplyne rovněž osmdesát let od otevření Humprechtu veřejnosti.

Podle kastelánky Dagmar Faměrové to jsou ale jen malé střípky z historie. „Podobných malých výročí má zámek hned několik. Snažíme se je aktivně vyhledávat, abychom každý rok návštěvníkům přinesli něco nového. Měla by to být taková třešnička na dortu," usmívá se kastelánka a prozrazuje, že 26. července od 20 hodin se zájemci budou moci blíže seznámit právě s historií a důvody instalace půlměsíce.

Na své si letos přijdou i milovníci cyklistiky, protože 3. června bude zahájena celoroční výstava Dobrodružství cyklistiky. „Díky spolupráci nejen s kolínským muzeem, které je hlavním partnerem, ale i spolupráci s muzei v okolí se nám podařilo dát dohromady jedinečnou expozici starých kol. Je až neuvěřitelné, na čem dříve cyklisté jezdili a jaké podle mě až akrobatické výkony museli vynaložit, aby se do sedla vůbec dostali," směje se Faměrová.

A ani letos pracovníci zámku nezapomněli na Hradozámeckou noc, která se koná 26. srpna a ponese se v duchu oslav 80. výročí od otevření zámku veřejnosti. „Bylo to na posvícení v roce 1937 při příležitosti sjezdu zdejších rodáků. Město se chtělo pochlubit tím, jak dalo zámek, který byl v podstatě zříceninou, opět dohromady," objasňuje otevření zámku Faměrová.