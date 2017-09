Houbaři okupují lesy a zvěř vyhánějí z honiteb do polí

Jičínsko - Parkování v lese může přijít houbaře draho. Až na deset tisíc.

Houbaření. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Rozehnal

„Od léta není v lese klid. Začalo to borůvkami a v současnosti to vrcholí houbařskou sezónou,“ zoufá si myslivec Libor z Bělohradska. Upozorňuje na nekázeň řidičů, kteří nechávají stát svá auta na lesních cestách, v nejhorším případě zajíždějí až do lesa, a to i na čtyřkolkách. V lese zanechávají nesmazatelnou stopu, plastové lahve, odpadky.

„Dneska někdo u lesní cesty vysypal shnilá jablka a další bordel, musel jsem vzít pytle a všechno odklidit,“ stěžuje si nimrod, který zároveň vykonává mysliveckou stráž.

„Snažíme se zjednat si pořádek sami, domluvou. Vím, jak na tom jsou policisté s časem, proto je ani nevoláme,“ řekl Libor Deníku. Přitom na stranu nimrodů se staví zákon o lesích, který zakazuje vjezd dopravními prostředky do lesa, v lese navíc nesmíte kouřit, zakládat oheň ani jezdit na koni či kole mimo lesní cesty. Za porušení vloni novelizovaného zákona hrozí až stotisícová pokuta. Řidiči si při svém nezákonném parkování rovněž neuvědomují, že může dojít například k pracovnímu úrazu v lese a záchranka tak ke zraněnému nedojede.

NEDODRŽENÍ ZÁKAZU

„Lidé o zákazu vědí, ale vymlouvají se, že nikde nejsou cedule. Dalším porušením jsou volně pobíhající psi,“ stěžuje si myslivec. Mnozí si podle něho rovněž neuvědomují, že svým chováním ruší zvěř, která je v lese doma. Nyní ji však z domova svým počínáním vyhánějí. Přitom zvěř nabírá potravu po celý den, aby si vytvořila zásoby na zimu. „Srnčí je v kukuřici nebo leží v posekaných řepkách, do lesa se bojí. Snažíme se lidem domluvit, ale je to marné, někteří jsou vůči nám i agresivní,“ poukazuje nimrod.

Policisté na Jičínsku žádné pravidelné kontroly u lesů neprovádějí. „Problémy jsou, vím o nich, ale zatím se na nás kvůli porušení lesního zákona nikdo neobrátil,“ uvedl tiskový mluvčí policie Aleš Brendl.

„Řidiči o zákazu vjezdu motorových vozidel do lesa vědí. Dáváme jim cedulky za stěrače, že porušili ustanovení zákona o lesích. Efekt to má všelijaký. Je to nešvar, který prostě funguje, nejhorší jsou však čtyřkolky a motorky, které lítají po lese křížem krážem. Na druhou stanu se snažíme lidem vytvořit u lesů parkoviště,“ komentuje současný stav lesní správce Jiří Dunda z Hořic.

Na kontrolu do lesů na Hořicku se pravidelně vydávají pracovníci odboru životního prostředí zdejší radnice. Ti mají pravomoc řidiče pokutovat. Většinou jde o „výchovnou částku“ pět set korun.