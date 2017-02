Hořickým zámkem by se jednou mohla linout sladká vůně hořických trubiček

Hořice – Nejstarší městský dům s popisným číslem jedna, hořický zámek, jehož koupi město odsouhlasilo těsnou většinou loni v březnu, stále provázejí vášnivé diskuze.

V Hořicích funguje spolek přátel hořického zámku Strozzi, který se snaží areálu znovu vdechnout život, a to pořádáním různých akcí. Tou poslední byl zámecký masopust.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Ta poslední se strhla na únorovém zasedání zastupitelstva v momentě, kdy měli zastupitelé zvednout ruku pro podpis kupní smlouvy. Někteří pro koupi hlasovat nechtěli, a to především proto, že se pro zámek stále nenašlo využití. Vedení města zatím nemá jasný plán, jak bude s nově získaným majetkem nakládat.



Původní myšlenka přestěhovat do prostor historické budovy muzeum padla poté, co Hořice uspěly s žádostí o dotaci v česko-polském projektu Cesta kamene. Budova muzea díky tomu během letošního a příštího roku projde výraznou modernizací.



„V tuto chvíli není připraven žádný konkrétní záměr, jak areál využít. Padl návrh, že by v zámku mohla vzniknout stálá expozice trubiček a regionálních produktů z Hořic a okolí, a budova by mohla sloužit i komerčním účelům. Momentálně jsme ale ve fázi, kdy máme schválit kupní smlouvu, a nemáme koncepci využití. Takže já osobně mám trochu problém na to kývnout," popsal své obavy starosta Aleš Svoboda.



Jeho kolega, místostarosta Martin Pour ale oponoval tím, že od loňského roku, kdy byla koupě odsouhlasena, se moc nezměnilo. „Ano, záměr nemáme vypracovaný, protože jsme čekali, jak dopadne dotace na muzeum. Nicméně na konceptu využití střední části bývalé tvrze se nic nemění. Je tu možnost žádosti o dotaci na dostavbu dřevěných pater, kde by vznikl víceúčelový prostor například pro svatby. Už před rokem jsme také jasně řekli, že část objektu bude využívána čistě komerčně, aby veškeré náklady netáhlo město," představil návrhy hořických patriotů Pour a dodal, že jemu osobně v Hořicích velmi chybí prezentace trubiček.



„Nepřijde mi zrovna důstojné kupovat si náš regionální produkt v obchodě na státovce. V zámku by tedy měla vzniknout výrobna a prodejna trubiček. Také bych byl rád, kdyby se tam otevřela malá kavárna, kde by si lidé mohli v klidu posedět," seznámil se svou vizí místostarosta. Pro podpis smlouvy nakonec zvedla ruku většina zastupitelů. Budoucnost zámku ale i tak zůstává zatím nejistá.