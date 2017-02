Hořice vykročily na Cestu kamene

Hořice – Největší investiční akce města roku 2017 až 2018, česko - polský projekt Cesta kamene, na který Hořice získaly dotaci, je v plném proudu.

Ilustrační foto.Foto: Jindra Váchová

Největší část peněz poputuje do rekonstrukce městského muzea, které je od začátku roku pro veřejnost uzavřené. Nyní probíhá jeho stěhování, a to do prostor bývalé Sociálně-správní školy na Husově ulici, kde budou kanceláře zaměstnanců a badatelna.

Druhá část se přesune na Galerii plastik, kde budou probíhat výstavy. Muzeum se veřejnosti v provizorních prostorách otevře na začátku dubna.

Celý projekt vyjde zhruba na 29 milionů, z toho je počítáno přibližně pětadvacet na modernizaci budovy muzea. Spoluúčast města je více jak sedm miliónů. Zahájení stavby je plánováno na duben. Polský partner chystá obdobnou akci.