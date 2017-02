Hasiči se postěhují do nové zbrojnice. Do garáže zaparkují novou cisternu

Jičín – V letošním roce bude zahájena stavba nové hasičské zbrojnice pro Sbor dobrovolných hasičů Jičín. Radnice na ni získala dotaci 13,5 milionů vč. DPH), což představuje 90 % celkových výdajů.

Vizualizace nové hasičské zbrojnice v Jičíně. Foto: MěÚ Jičín

Realizace má proběhnout v letech 2017 – 2019. Předpokládané náklady na objekt v Dělnické ulici u vlakového nádraží, který má splňovat všechny parametry na garážování techniky a nabídnout prostory pro školení a výcvik, jsou 17 milionů korun. „Jsme velice rádi, že budeme mít své zázemí, zatím jsem sdíleli prostory s profesionálními hasiči v Dělnické ulici," těší se z novinky starostka sboru Eva Vágenknechtová.



Šéf profesionálního týmu hasičů Libor Zikeš potvrzuje, že „dobráci", mají pronajaté prostory pro školení a výcvik a dále garáž, kde má techniku výjezdová jednotka dobrovolníků. Právě ta si polepší dvojnásobně. V letošním roce do garáže zaparkuje novou velkokapacitní požární cisternu za 6,5 milionů bez DPH.

Město, které techniku kupuje, má slíbenu dotaci ve výši 90 % celkových uznatelných výdajů. Nová cisterna má přijít do 28 týdnů a plně nahradí stávající cisternu CAS 24 LIAZ z roku 1988, která je ve špatném technickém stavu a především nevyhovující z hlediska kapacity objemu nádrže na vodu. Liazka bude zřejmě předána některému sboru dobrovolných hasičů v regionu.

Alespoň tak by si to Zikeš přál, neboť technika byla původně v majetku profesionálů, od kterých ji zakoupilo město „Ještě není rozhodnuto, komu cisternu předáme, zřejmě hasičům do Robous nebo Popovic," reaguje na dotaz ohledně předání techniky místostarosta Jan Jiřička.