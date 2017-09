OBRAZEM: Festival má za sebou vydařenou sobotu

Hořice – Tradice i srdeční záležitost. „Když už se na chovatelství dáte, jen tak vás to nepustí,“ říká jeden z účastníků chovatelské výstavy v Hořicích, jejíž brány jsou na výstavišti u ČSAD otevřeny do nedělní 15. hodiny. Jeho slova potvrzuje skutečnost, že zdejší chovatelství má již sto sedmnáct let dlouhou historii.