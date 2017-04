EET je zbytečnou překážkou

Jičín - Žádné velké luxusní prostory. Žádné extra výdělky. Zato velká láska ke zvířatům a motivace pomáhat. Tak by se dala popsat činnost Ivany Erbanové, která ve městě provozuje malý charitativní obchůdek na pomoc útulkům.

S EET se musel vypořádat i malý charitativní obchod na pomoc zvířatům.Foto: Deník

Zdálo by se, že její podnikání musí být jednoduchou záležitostí a někdo by si mohl myslet, že má krámek spoustu úlev. Opak je ale pravdou. Stejně tak jako ostatní malo a velkoobchody musí mít od začátku března Erbanová elektronickou evidenci tržeb. Ani přes tuto nečekanou překážku se ale své práce, která je i jejím koníčkem, nechce mladá žena vzdát.

„Obchod jsem zakládala ze své vlastní vůle v roce 2012, kdy jsem se začala zajímat o dění v útulcích. Nejdříve jsem prodávala přes facebook jen drobné předměty jako například šperky. Brzy na to se projekt stal součástí občanského sdružení Beky a výtěžek putoval na soukromé útulky do celé republiky," seznamuje se svou činností maminka tříletého chlapce. Poté, co se sdružení změnilo na neziskovou organizaci Pet Heroes a byl vybudován azyl pro handicapované psy a kočky, finance putují především tam. Peníze jdou rovněž do osvětového programu Nekupuj, adoptuj, jehož cílem je podpora adopcí zvířat z útulku. Evidence tržeb celou činnost komplikuje a jak to bude dál zatím není úplně jisté. Kromě kamenného prodeje Ivana Erbanová provozuje eshop a v létě se zúčastňuje různých akcí se stánkovým prodejem. A právě tam může být EET opravdovým kamenem úrazu.

„V prodejně jsem s pořízením pokladny zas až takový problém neměla. Internet tu zavedený byl. Eshopu se evidence netýká, jelikož platby probíhají předem na účet. Náklady na pořízení byly i tak celkem vysoké, protože jsem potřebovala kasu, která bude přenosná. Další částka padne na mobilní data, které jinak nevyužívám. Přijde mi to docela nesmyslné, protože mám tak šest akcí za rok a kvůli tomu si budu muset internet do mobilu pořídit," říká žena a dodává, že EET ji do budoucna nic nepřinese a jsou s tím spojené další, zbytečné starosti.

Majitelka obchodu se bojí odlivu zákazníku u stánkového prodeje.