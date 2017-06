Dovolená na farmě? Příroda, klid a projížďky na koních

Jičínsko - Krásy Českého ráje, kouzlo venkova a volnost, kterou dává příroda. Daleko od hlučících davů. Kam se za dovolenou na venkově vydat na Jičínsku? Musíte u farmáře přiložit ruku k dílu?

ZVÍŘATA A PŘÍRODA. Originální prázdniny na venkově vyhledávají především rodiny s dětmi.Foto: DENÍK/Veronika Peclinovská

Lidé volí dovolenou ve staveních uprostřed přírody čím dál častěji. „Historicky je to velmi jednoduché. Jsme třetí generace, co nežije na venkově, je to takový návrat," vysvětluje psycholog Jan Lašek. Dodává, že se jedná o vcelku nenáročnou a dopravně dostupnou turistiku, která má také trochu vlastivědný charakter. Děti už nemají ani tolik možností setkat se se zvířaty.

HRÁBĚ

V regionu najdete minimálně desítku ekofarem, statků či rančů. Agroturistika se v České republice začala rozvíjet v devadesátých letech spolu s ekologickým zemědělstvím. Ubytování tvoří hospodářům většinou doplňkový příjem.

„Po revoluci byly farmy v tristním stavu. Dnes jsou ubytovatelé vyškolení, standart se zvýšil, hosté slyší i na místní bioprodukty," popisuje Marie Burianová z cestovní agentury nafarmu.cz. „Farmáři sami nechtějí, aby u nich lidé pracovali. Je to mylná představa, i když poměrně rozšířená. Existují případy, kdy si hosté chtějí vyzkoušet práci se zvířaty nebo hrabání sena," uvádí Burianová.

POHLED NA FARMU

„Od roku 1996 se zabýváme ekologickým zemědělstvím. Tenkrát jsme pro lidi byli exoti, dnes se karta obrací. Devět let poskytujeme také ubytování," uvádí Jarmila Jemelíková z ekofarmy Rytířova Lhota na Jičínsku. Na letošní sezónu už mají plno. Na farmě pěstují zeleninu, chovají ovce, vyrábí mošty z úrody vlastního jabloňového sadu. „Poptávka vzrůstá, jezdí hlavně mladé rodiny. Děti si užijí zvířata, ta naše mají kontakt ráda. Prostě jako když se dřív jezdívalo k babičce," směje se paní Jemelíková.

KONĚ S SEBOU

Farmy se často zabývají chovem koní, nabízejí projížďky i základní lekce.

„Fungujeme pátým rokem a za poslední dva roky je zájem opravdu velký. Jezdí rodiny s dětmi, hlavně kvůli koním, kterých máme osm," říká Hana Taibrová z Farmy Kotelsko, kde najdeme kromě koní i včelí úly. Klientům dokonce nabízejí možnost vzít si svého koně na dovolenou s sebou. Dočasného ustájení letos na jaře využily už tři skupiny ubytovaných zákazníků, kteří si užili krásy okolí z koňského sedla.

Statek Ostružno nabízí stylové ubytování v bývalém hospodářství, k němuž se vážou zmínky již z roku 1654. Za koňmi se v Českém ráji můžete vydat také na Kocourkov či na Ranč U Kovboje.

K pronájmu jsou celé apartmány či samostatné budovy vhodné i pro větší počet lidí. Ceny se odvíjí od standardu služeb.