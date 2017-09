Dobrá zpráva pro všechny řidiče

Jičín - Mezinárodní turnaj evropské šipkové unie EDU Ranking se odehrál po dvou letech opět v Praze. Do hotelu Pyramida dorazilo 68 žen a 253 mužů, což je rekordní účast, která překonala nejen zahraniční turnaje EDU Rankingu, ale i brněnské Boby Centrum z roku 2005. Garant akce Unie šipkových organizací České republiky připravila pro hráče velmi pestrý program, který nabízel deset individuálních turnajů a úvodní hrací den Champions League.