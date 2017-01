Do bitvy se sněhem vyrazí i v sobotu

Nová Paka – Opakované přívaly sněhu zaměstnávají naplno pracovníky novopackých Technických služeb. Místo, aby se večer po náročné práci zahřáli pod duchnou, z úterka na středu vyrazili na odklízení sněhu i v noci.

„Na silnicích byla doslova kalamitní situace, kterou jsme nemohli vlastními silami zvládnout. Vyrazili jsme na úklid v noci a ještě jsme povolali dvě firmy, které nám s odvážením sněhu pomáhají," popisuje dramatickou situaci v podkrkonošském městě Jiří Bičiště, ředitel Technických služeb.



Sníh se odváží do dvou lokalit, pod ZPA a do sportovní zóny pod rybník Fařinu. Nejhorší je to s úklidem na sídlišti Studénka, kde práci údržbářů komplikují zaparkovaná auta. I když se zaměstnanci vydávají do ulic i ve tři ráno a snaží se udělat maximum, přesto se na jejich hlavy sypou stížnosti.

„Lidé si odvykli na sníh, navíc byl opravdu mimořádný spad. Na starosti máme s 22 pracovníky nejen úklid města, ale i dvanácti osad. Děláme, co můžeme," upozorňuje Bičiště, který do bitvy se sněhem posílám všechno, co má ruce a nohy.